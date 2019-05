Jubiläums-Kongress der Traditionellen Chinesischen Medizin

Mehr als 1.200 Mediziner, Heilpraktiker und Dozenten aus 30 Nationen wollen noch bis kommenden Samstag ihr Wissen und Können im Bereich der TCM erweitern. Zentrales Thema des Kongresses ist in diesem Jahr der Kinderwunsch. Hierbei werden überlieferte Praktiken wie Qigong zur Förderung der weiblichen Fruchtbarkeit, Strategien zur Verbesserung der Spermienqualität und die Behandlung von Kinderlosigkeit mit traditionellen Heilkräutern gelehrt.

Größter TCM-Kongress in Europa

Vor 50 Jahren trafen sich in Wildbad bei Rothenburg zum ersten Mal einige Anhänger der TCM. Inzwischen hat sich das Treffen zum größten Kongress der TCM in ganz Europa entwickelt. Erwartet werden auch Spezialisten der Weltgesundheitsorganisation WHO.