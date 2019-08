25.08.2019, 14:28 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Jubiläum zu Pferd: 50 Jahre Rosstag in Rottach-Egern

Über 200 Pferde, so viele wie nie, waren beim Rosstag in Rottach-Egern am Sonntag am Tegernsee dabei. Anlass war das Jubiläum: Seit einem halben Jahrhundert findet das Ereignis statt.