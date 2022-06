Jubiläum EinDollarBrille: Erfindung aus Erlangen hilft weltweit

Der achtjährige Denner strahlt über das ganze Gesicht, als er seine neue Brille aufsetzt und sagt: "Mama, Du bist ja schwarz!" Nie zuvor hatte er seine Mutter scharf gesehen – der Junge aus Brasilien ist extrem kurzsichtig. Doch einen Augenarzt oder Optiker hat er bislang nicht besucht, in der Gegend, in der er lebt, gibt es keine. Und wenn, dann wären sie ohnehin viel zu teuer. In einem von einer Partnerorganisation des Erlanger Vereins EinDollarBrille e.V. durchgeführten Augencamp wird bei dem Achtjährigen eine Fehlsichtigkeit von -10 Dioptrien festgestellt. Und Denner erhält eine Brille, die genau zu ihm passt.

Erlanger Lehrer erfindet eine Brille für die Ärmsten

Was in den reichen Industrieländern eine Selbstverständlichkeit ist – wer schlecht sieht, geht zum Augenarzt oder Optiker – ist in vielen Teilen der Welt unmöglich: Es gibt schlicht keine augenoptische Grundversorgung. Menschen, die schlecht sehen, können oft weder richtig lernen noch arbeiten. Martin Aufmuth, damals noch Realschullehrer in Erlangen, erfuhr vor rund zehn Jahren von diesem Problem. Als er zufällig Brillen in einem 1-Euro-Shop entdeckte, war seine Idee geboren: Er wollte eine Brille schaffen, für weniger als einen Dollar Materialkosten, so dass sie sich auch die Ärmsten leisten können. Monatelang tüftelte er in seinem Keller – und hatte schließlich ein Gestell aus leichtem Federstahldraht, Perlen und Schrumpfschläuchen sowie fertig geschliffenen Gläsern geschaffen.

Hilfe zur Selbsthilfe - Arbeitsplätze entstehen

Doch damit die Brillen dauerhaft vor Ort verfügbar werden, musste er ein weiteres Problem lösen: Die EinDollarBrille sollte so konzipiert sein, dass sie in den Projektländern hergestellt wird, auf einer Maschine ohne Strom, denn den gibt es dort oft nicht zuverlässig. Nur so kann eine echte Hilfe aussehen, ist sich Aufmuth im Klaren. Denn was nützt eine Brille, die zunächst zu den Hilfsbedürftigen transportiert werden muss, dann aber kaputtgeht oder sich die Sehstärke ändert? Zudem entstehen so Arbeitsplätze vor Ort.