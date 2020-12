Jubiläum: 650 Jahre Stadtbibliothek Nürnberg

Wie wichtig sind uns noch Bibliotheken in Zeiten von Corona und auch insgesamt? Die Nürnberger und nicht nur sie formulieren dazu ein klares "Wichtig".

650 Jahre Nürnberger Stadtbibliothek

Natürlich haben sich die Prioritäten in der Ausleihe verändert. Reiseführer spielen derzeit nicht mehr so die Rolle wie vielleicht Belletristik und Unterhaltung, aber: Bibliotheken haben sich vom Angebot verändert, sich den verändernden Zeiten ständig angepasst und haben damit ihren Stand gefestigt. In Nürnberg sage und schreibe bereits seit 650 Jahren.

Das muss man sich vorstellen: Eine Stadtbibliothek, die seit 650 Jahren besteht. Die alle Kriege und Unruhen, Krisen und Bewegungen überstanden hat und ein fester Bestandteil in Nürnberg geworden ist.

Ein Ruhe- und Wissenspol in Nürnberg

Am 30. Dezember 2020, exakt 650 Jahre nachdem der erste nachweisbare Leihschein ausgestellt wurde, begeht die Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg ihren runden Geburtstag. Die Stadtbibliothek hat dazu ein Video zum Jubiläum produziert, das auf eine kleine Reise durch die Stadtbibliothek führen soll. Die Stadtbibliothek blickt auf eine bemerkenswert lange Geschichte mit einzigartiger Kontinuität zurück, denn sie befindet sich seit dem 30. Dezember 1370 durchgehend in kommunaler Trägerschaft.

Das Video ist ab dem Jubiläumstag, 19 Uhr, auf der Website der Stadtbibliothek zu sehen. Das Video ist bis Ende März 2021 zu sehen.

Das Video "650 Jahre Stadtbibliothek" beleuchtet die lange Geschichte der Stadtbibliothek und zeigt ein Porträt dieser "Grande Dame". Zudem ist ein Vortrag des Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar zu sehen. "Eine Bibliothek ist ein wachsender Organismus" beschreibt er, wie sich diese inmitten von ökonomisch angetriebenen, personalisierten digitalen Inselwelten zu gemeinschaftlichen Orten einer unabhängigen Orientierungshilfe entwickeln und warum die gesellschaftliche Bedeutung von Bibliotheken heute wichtiger denn je ist.

Eine der ältesten im deutschsprachigen Raum

Anpassungsfähigkeit und Flexibilität waren für die Stadtbibliothek, eine der ältesten öffentlichen Bibliotheken im deutschsprachigen Raum, in ihrer Geschichte stets unabdingbar: Aus einer reinen Präsenzbibliothek für Gelehrte wurde eine Ausleihbibliothek für alle, die mittlerweile auch aufgrund vielzähliger anderer Angebote besucht und geschätzt wird. Und derzeit ist die Umwandlung vom haptischen Buch zu digitalen eine der größte Herausforderungen in der langen Geschichte der Nürnberger Stadtbibliothek.