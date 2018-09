Jubel und lange Gesichter bei Schnapsbrennern am Untermain

Der Jahrhundertsommer 2018: Bauern und Landwirte fluchen. Viele müssen mit gravierenden Ernteeinbußen aufgrund der Trockenheit rechnen. Die Winzer aber sind mit dem heißen und trockenen Sommer sehr zufrieden. Für sie ist das Jahr 2018 ein guter Weinjahrgang.

Ähnlich ambivalent sieht es bei den Schnapsbrennern aus. Gut 120 Brenner gibt es allein am Untermain. Während die Brenner im Kahlgrund im Landkreis Aschaffenburg jubeln, herrscht im Bachgau, ebenfalls im Kreis Aschaffenburg, Flaute.

Entscheidend fürs Schnapsbrennen ist der Boden

Teilweise 170 Tage kein Regen und Temperaturen bis zu 40 Grad. Auch viele Schnapsbrenner haben mit den Folgen der Trockenheit zu kämpfen. Die einen melden Ernteausfall, die anderen wissen gar nicht, wann sie das ganze Obst verarbeiten sollen. Grund dafür ist der unterschiedliche Boden. Plantagen auf Lehmböden im Kahlgrund haben einen Vorteil, denn der Boden kann Wasser besser speichern als Sandböden.

Fluch oder Segen für die Obstbauern

Obstbauer und Schnapsbrenner Wolfgang Schlett aus Stockstadt hat eine Plantage zwischen Niedernberg und Großwallstadt. 650 Obstbäume, darunter Mirabellen, Zwetschgen, Äpfel und Birnen, leiden unter der Trockenheit 2018.

„So etwas habe ich in 50 Jahren noch nicht erlebt. Gerade die Mirabellen haben wir mehrfach gewässert. Wir haben zwischen 120.000 und 130.000 Liter Wasser ausgebracht, um zumindest den vorzeitigen Fall der Mirabellen zu verhindern.“ Wolfgang Schlett, Obstbauer und Schnapsbrenner

Während die Zwetschgen schon alle abgeworfen wurden, sind die Äpfel zu klein und nicht saftig genug. Wolfgang Schlett befürchtet einen Ernteausfall von bis zu 70 Prozent.

Ganz anders die Situation bei Arno Dirker in Mömbris. Die Autos stehen Schlange auf seinem Hof, die Leute liefern Äpfel, Zwetschgen und Birnen an. Er erwartet ein Rekordjahr. Die Brenner im Kahlgrund wissen gar nicht mehr, wann sie was brennen sollen.

„Die Birnen sind dieses Jahr sehr gut. Bei den Mollebusch (Birnensorte, Anm. d. Red.) zum Beispiel gibt es nur alle neun Jahre eine große Ernte. Zwetschgen haben wir auch genügend. Die Säure passt, der Zuckergehalt passt - also es müsste einen sehr guten Schnaps geben.“ Arno Dirker, Schnapsbrenner

Dirker konnte von seinen 10.000 Obstbäumen jeden Tag zwischen 800 und 1.000 Kilo Äpfel aufsammeln, ohne die Bäume schütteln zu müssen.