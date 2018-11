Josef Schuster stellt sich Wiederwahl als Zentralratspräsident

Eine positive Bilanz zieht der 64-Jährige im Blick auf die aus Osteuropa zugewanderten Gemeindemitglieder. Nach einer Generation sieht Schuster die Integration als gelungen. Mit Sorge betrachtet er dagegen, wie sich das politische Klima seit 2014 in Deutschland verändert hat. "Wir finden einen Antisemitismus heute auch mitten in der Gesellschaft. Man getraut sich zu sagen was man vielleicht lange Zeit gedacht hat und sich nicht getraut hat zu sagen."

Angst vor weiteren Übergriffen

Eine rote Linie sieht Schuster spätestens nach Übergriffen auf jüdische Lokale in Berlin und Chemnitz überschritten. Alles zu tun, um Antisemitismus zu bekämpfen, bezeichnet er deswegen als Ziel einer weiteren Amtszeit. Nach bayerischem Vorbild fordert Schuster ein bundesweites Meldesystem für antisemitische Vorfälle, Militärrabbiner um die Staatsbürger in Uniform über das Judentum zu informieren, eine jüdische Akademie soll in Frankfurt am Main gegründet werden.