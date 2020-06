Josef Schuster schließt seine Würzburger Arztpraxis

Weiterhin Notarzt-Einsätze in der Region

Seinen Einsatz als Notarzt in der Region – alle zwei Wochen eine Nacht – will Josef Schuster aber weiterführen – das sei ein "medizinisches Hobby" seit Studententagen. Die zunehmende Aggressivität gegenüber Rettungskräften mache dieses Hobby jedoch seit einigen Jahren zur noch größeren Herausforderung. Bei machen Einsätzen müsse man sich seinen Weg regelrecht bahnen, um zu dem Verletzten zu kommen. "Das Klima ist rauer geworden", so Schuster.

Weiteres Ehrenamt im Deutschen Ethikrat

Auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren und, wo immer nötig, mahnen und Einsatz zeigen: Das will Josef Schuster in seinem Amt als Zentralratspräsident künftig noch engagierter tun. Und er hat ein weiteres Ehrenamt übernommen: Er ist als Experte in den Deutschen Ethikrat berufen worden. "Das ist ein wissenschaftlich sehr hochkarätig besetztes Gremium mit interessanten Themen".

Nachfolger für die Würzburger Praxis steht bereit

Ein allgemeiner Ruhestand wird dieser ärztliche Ruhestand also sicher nicht werden. Und auch Susanne Schäfer vom Empfang hat bewegte Zeiten vor sich: Ab Juli wechselt sie ins Praxisteam des Nachfolgers. Der praktiziert zunächst noch in seinen Räumen in der Würzburger Kaiserstraße. Nach einer Renovierung geht es dann in der Praxis in der Juliuspromenade weiter. Ihrem dann ehemaligen Chef Josef Schuster wünscht Susanne Schäfer:

"Dass er gesund bleibt, noch viele Jahre in seinen Ämtern sehr erfolgreich ist und dass man den Kontakt nicht verliert mit ihm. Es geht weiter und ich denke, dass wird auch hoffentlich so bleiben." Susanne Schäfer, langjährige Mitarbeiterin von Josef Schuster