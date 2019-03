Josef-Deimer-Tunnel in Landshut gesperrt

Der Josef-Deimer-Tunnel in Landshut ist am Montagnachmittag gesperrt worden. Das teilt jetzt die Stadt mit. Der Grund sind Probleme mit dem Funk in der unterirdischen Stadtdurchfahrung. Im Falle eines Unfalls könne eine störungsfreie Kommunikation zwischen den Rettungskräften nicht garantiert werden.

Sperrung könnte mehrere Tage dauern

Die Fehlerbehebung könnte den Angaben zufolge im schlimmsten Fall mehrere Tage dauern. In Absprache mit der Polizei, der Feuerwehr und den Rettungskräften musste aus Sicherheitsgründen die notwendige Sperrung des Tunnels veranlasst werden. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Ursache ausfindig zu machen, damit die Störungen so schnell wie möglich behoben werden können. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert. Sobald die Arbeiten beendet sind, wird die Sperrung des Tunnels umgehend aufgehoben.