Johanniter übergeben Pakete an Würzburger Tafel

In diesem Jahr verteilt die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. die Pakete des Weihnachtstruckers auch an Ausgabestellen der Tafeln in Deutschland. Denn die Corona-Pandemie hat hier ebenfalls viele Menschen in wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht. Insgesamt 23 Pakete wurden der Würzburger Tafel von der Johanniter-Unfall-Hilfe überreicht.

Zeichen der Nächstenliebe

Wie bereits seit 27 Jahren, rief die Hilfsorganisation in der Vorweihnachtszeit wieder zum Päckchenpacken auf. Viele Kindereinrichtungen, Schulen, Firmen und Privatpersonen sind der Aufforderung gefolgt. Sie haben Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel und ein Geschenk für Kinder in einen stabilen Karton verpackt und an einer der Sammelstellen abgegeben. "Wir sind den Johannitern und allen Päckchenpackern sehr dankbar“ sagt Andreas Mensing, der erste Vorsitzender der Tafel in Würzburg. "Auch dieses Jahr beschäftigte die Corona-Pandemie unsere Kundinnen und Kunden. Doch diese Pakete zeigen ihnen, dass andere Menschen an sie denken. Das ist ein sehr schönes Zeichen."

Pakete für In- und Ausland

Weitere Pakete werden wieder in den üblichen Zielländern Albanien, Bosnien, Rumänien sowie in der Ukraine und Bulgarien verteilt. "Auch in diesem Jahr haben wir uns wieder dazu entschlossen, erneut den Menschen in Deutschland helfen zu wollen", sagt Theresa Batta, Pressesprecherin der Johanniter in Würzburg. Wir sind dankbar, dass die Zusammenarbeit mit den Tafeln hier so toll klappt."