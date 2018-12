Johanniter sammeln Hilfspakete für die "Weihnachtstrucker"

Bis zum 16. Dezember können Privatpersonen, Firmen, Schulen, Kindergärten und Vereine ihre Spenden-Päckchen in den Dienststellen und Kindertagesstätten der Johanniter abgeben. Am zweiten Weihnachtsfeiertag starten dann mehr als 100 ehrenamtliche Fahrer zusammen mit Helfern ihre mehrtägige Reise nach Südosteuropa. An zentralen Verteilstellen übergeben sie unterstützt von Partnerorganisationen die Päckchen vor Ort möglichst persönlich an die Empfänger.

25-jähriges Jubiläum der Johanniter-"Weihnachtstrucker"

In Jubiläumsjahr fahren die "Weihnachtstrucker" erstmals in fünf Länder: Neben Albanien, Bosnien und Rumänien sind dies die Ukraine und zum ersten Mal Bulgarien. Zahlreiche Johanniter begleiten die Aktion seit vielen Jahren und haben sie fest in ihren Jahresablauf eingeplant - zum Beispiel Manfred Emmerling von den Johannitern in Würzburg. Seit 2007 begleitet er den Weihnachtstrucker und wird dieses Jahr den Hilfskonvoi nach Zentral-Rumänien leiten. Unterstützt wird er von seinen Johanniter-Kollegen Christoph Fleschutz und Gregor Gutbrod aus Würzburg. Gemeinsam werden die zwei Unterfranken am zweiten Weihnachtsfeiertag von Landshut aus starten und die Lkws sicher zu ihren Zielen in Rumänien führen.

"Jeder, der schon einmal selbst mit dem Weihnachtstrucker vor Ort war, kann bestätigen, wie bitter nötig die Hilfe nach wie vor ist und welche große Wertigkeit sie für die betroffenen Menschen hat. Nicht nur die Lebensmittel als solche sind wichtig. Das damit einhergehende Zeichen der Solidarität und Hoffnung, bedeutet den Menschen sehr viel." Christoph Fleschutz, Pressesprecher der Johanniter in Würzburg

Spender sollen sich an genaue Packliste halten

Damit die Helfer am Zoll keine Probleme bekommen und die Menschen möglichst gleichwertige Päckchen erhalten, sollen sich Spender möglichst exakt an die Packliste halten. Wer möchte, kann eine Karte mit einem persönlichen Weihnachtsgruß beilegen. Die Artikel sollten in einen stabilen Karton gepackt werden. Die Packliste enthält: 1 kleines Geschenk für Kinder (Malbuch oder -block, Stifte), 2 kg Zucker, 3 kg Mehl, 1 kg Reis, 1 kg Nudeln, 2 Liter Speiseöl in Plastikflaschen, 3 Packungen Multivitamin-Brausetabletten, 3 Packungen Kekse, 5 Tafeln Schokolade, 500 g Kakaopulver, 2 Duschgel, 1 Handcreme, 2 Zahnbürsten, 2 Tuben Zahnpasta.