Die evangelisch-lutherische Regionalbischöfin Gisela Bornowski und der Würzburger Oberbürgermeister Christian Schuchardt werden am 16. März um 14 Uhr in der Kirche eine entsprechende Gedenktafel enthüllen. Die ursprünglich eintürmige Johanniskirche in der Hofstallstraße brannte während des Bombenangriffs auf Würzburg aus. Die Turmruine wurde in den 1957 eingeweihten doppeltürmigen Neubau integriert.