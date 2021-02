Johanna Uekermann (SPD) zieht sich aus Landespolitik zurück

Johanna Uekermann wird auf dem digitalen Parteitag der BayernSPD in diesem Jahr nicht mehr als stellvertretende Vorsitzende kandidieren. Das bestätigt die 33-jährige Niederbayerin auf BR-Anfrage.

Volle Kraft für neue Aufgabe

In einem Statement, das dem BR vorliegt, erklärt Uekermann ihren Schritt: "Ich habe Anfang letzten Jahres eine spannende berufliche Aufgabe übernommen - als Geschäftsführerin der Bildungsakademie der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Da ich neben der Parteiarbeit auch seit vielen Jahren als Gewerkschafterin aktiv bin, liegt mir die Bildungsarbeit von Betriebsräten und Jugendvertretern sehr am Herzen. Und der Aufgabe gehört in nächster Zeit meine ganze Kraft."

Entscheidung über Bundesvorstand noch offen

Die gebürtige Straubingerin war von 2013 bis 2017 Bundesvorsitzende der Jusos und seit Mai 2017 stellvertretende Vorsitzende der BayernSPD. Ob Johanna Uekermann am Ende des Jahres erneut für den SPD-Bundesvorstand kandidieren will, lässt sich nach eigenen Angaben noch offen. Auf BR-Anfrage erklärt Uekermann, dass die Entscheidung noch nicht ansteht.

Aktuell liegt der Fokus auf der Erarbeitung des Wahlprogramms und der Bundestagswahl – alles andere müsse danach entschieden werden.