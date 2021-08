Joggerin in Speichersdorf durch Gabelstapler schwer verletzt

Auf einem Flurbereinigungsweg im Landkreis Bayreuth ist am Dienstagabend eine 19 Jahre alte Joggerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau nahe des Speichersdorfer Ortsteils Guttenthau mit einem Gabelstapler zusammengestoßen. Dieser habe zwei große Heuballen geladen gehabt, die die Sicht des 57 Jahre alten Fahrers offensichtlich eingeschränkt hatten.

Verletzte Joggerin mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Der genaue Unfallhergang werde noch geklärt, heißt es weiter. Noch sei nicht klar, warum die Joggerin den Gabelstapler nicht entgegenkommen sah. Wie die Polizei dem BR auf Nachfrage mitteilte, habe die Frau Verletzungen am Brustkorb erlitten und sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert worden. Sie sei momentan nicht vernehmungsfähig, in Lebensgefahr befinde sie sich aber nicht.