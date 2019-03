Das Sturmtief Bennet wurde am Montag einem Jogger zum Verhängnis: Laut Polizei war der Mann gegen 19 Uhr im Kemptener Stadtteil Haubensteig auf dem Gehweg unterwegs, als plötzlich ein rund 16 Meter hoher Baum in der Mitte abbrach. Der herabfallende Teil des Baumes mit einem Stammdurchmesser von rund zehn Zentimetern fiel auf den 39-Jährigen und verletzte ihn schwer am Kopf. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen, erlag er am Dienstag seinen schweren Verletzungen.

Weiterer Sturm-Unfall im Allgäu

Schwer verletzt wurde am Montagvormittag ein Landwirt in Immenstadt. Wegen der bevorstehenden Sturmwarnung stieg der Mann auf das Dach seiner Scheune, um beschädigte Dachschindeln auszutauschen. An einer Stelle brach er in das Dach ein und fiel rund acht Meter in die Tiefe. Der Mann war nach Angaben der Polizei nicht gesichert.

Starke Windböen, umgestürzte Bäume und Anhänger

Auch auf Bundesstraßen und Autobahnen wütete das Sturmtief. Etwa zwei Dutzend Meldungen von umgestürzten Bäumen, Bauzäunen und Straßenschildern gingen bei der Polizei ein. Am Montagnachmittag gab es auch im Bereich der Autobahnen wegen starker Windböen rund um Memmingen immer wieder kritische Fahrsituationen. In Höhe Woringen ist ein Fahrer mit seinem Kleinlaster ins Schlingern geraten und konnte das Umstürzen seines Anhängers nicht mehr verhindern. Da der Mann keine Ladung mitführte, konnte der Anhänger von Hand wieder aufgerichtet werden