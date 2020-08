Jogger kommt verletzt und mit Gedächtnisverlust nach Hause

Ein 42-jähriger Jogger ist nach einer Laufrunde in Oberhaid, in der Gemeinde Hohenthann (Lkr. Landshut), mit leichten Verletzungen und ohne Erinnerungsvermögen nach Hause gekommen. Das teilt das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

Sturz oder gesundheitliche Probleme?

Am Mittwochabend (19.8.) Gegen 19 Uhr kam der Mann mit seinem Hund vom Joggen mit zahlreichen Schürfwunden zurück. Die Polizei kann aktuell weder ein Unfallgeschehen, noch einen Sturz oder vorangegangene gesundheitliche Probleme ausschließen. Die Polizeiinspektion Rottenburg an der Laaber hat mit der Autobahnpolizeistation Wörth an der Isar die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer hat etwas gesehen?

Verkehrsteilnehmer oder Spaziergänger, die am Mittwoch (19.8.) zwischen 17 und 19 Uhr nordöstlich von Oberhaid, auf der Verbindungsstraße von Oberdörnbach nach Oberhaid, oder auf dem Forstweg "Schinderweg" unterwegs gewesen sind und einen Jogger mit Hund gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zuständig sind die Inspektion Rottenburg an der Laaber (08781/9414-0) oder der Autobahnpolizeistation Wörth an der Isar (08702/948299-0). Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.