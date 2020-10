14.10.2020, 06:46 Uhr

Jogger in Burgkunstadt von Auto überfahren

Beim Joggen ist ein Mann in Burgkunstadt von einem Auto erfasst worden und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 55-Jährige die Bundesstraße 289 in Burgkunstadt überqueren. Der Mann starb noch am Unfallort.