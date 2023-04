Bayerns Drogen-Chefermittler hört auf

Synthetische Drogen, Crystal Meth und Kokain – Dealer, Produzenten, Informanten, damit hat sich Jörg Beyser die letzten zehn Jahre beschäftigt. Er ist der Chef-Drogen-Ermittler des Bayerischen Landeskriminalamts – und geht nun in den Ruhestand. Seinen Nachfolger und das 120-köpfige Ermittlerteam in Nürnberg und München erwarten gefährliche Zeiten.

Netzwerk aus Bayern in die ganze Welt

Die AG Südost sagt vor allem den Ermittlern in Sachen internationaler organisierter Kriminalität etwas. Es ist das Europäische Drogenfahnder-Netzwerk. Vor 50 Jahren haben amerikanische Drogen-Ermittler auch Beamte in Bayern um Hilfe gebeten, um eine mögliche Nachfolgeorganisation der zerschlagenen "French Connection" zu stoppen. Die French Connection war ein Drogenschmugglerring, über den Heroin von der Türkei und dem Nahen Osten nach Frankreich und dann in die Vereinigten Staaten oder nach Kanada geschmuggelt wurde.

Ein neuer Drogenring drohte 1972 sich auch in München zu etablieren. Die amerikanischen Behörden und das Bayerische Landeskriminalamt arbeiteten erst an diesem Fall, dann regelmäßig zusammen. Über die Jahre entstand ein Netzwerk entlang der immer noch wichtigen Transportroute im Südosten Europa. Das LKA ist mit seinen Dienststellen Nürnberg und München dabei, den Drogenbossen und Hintermännern auf der ganzen Welt das Handwerk zu legen.

Jährlich: Internationale Ermittler-Konferenz in Fürth

Ende Mai findet in Fürth das 158. Treffen der AG Südost statt. Eigentlich, so erzählt Beyser im BR-Interview, wolle er nur zuhören, und sich feiern lassen, wenn er mit 61 Jahren in den Ruhestand verabschiedet wird.

Aber es interessiert ihn doch, wer kommen wird und mit welchen Themen. Rund 120 Staatsanwälte und Fahnder sitzen dann an einem Tisch und planen unter anderem gemeinsame Einsätze gegen Drogenbosse und Hintermänner. Es sei ein großer Kreis, so Beyser mit Stolz in der Stimme, die wohl europaweit und international größte Rauschgiftleiter-Besprechung, die es gibt: "Interpol ist dabei, die DEA (Drug Enforcement Administration), die Amerikaner, Großbritannien ist mit dabei sowie Europol und das Europäische Überwachungszentrum für Drogen und Drogenabhängigkeit (EMCDDA)".

Aufsehenerregende Erfolge: 2017 Kokain in Supermärkten

Im Jahr 2017 tauchen in 10 deutschen Supermärkten, darunter auch einige in Bayern, Kokainbricks – also verpackte Kokainplatten – in Bananenkisten auf. Es war Kokain aus Ecuador, für den deutschen und den niederländischen Markt bestimmt. Die Ermittler legten sich monatelang auf die Lauer: Sie folgten der Herkunft der Drogen, den Lagerwegen in die Reifehallen für Bananen in Deutschland und den Einbrechern, die die Drogen aus den Kisten holten. Am Ende zogen die Beamten die Drogenbande aus dem Verkehr, 800 Kilo Kokain mit Millionenmarktwert wurden vernichtet.

Auch im Fall des kürzlich in Ansbach verurteilten Drogenbosses haben die bayerischen Ermittler unter anderem mit Kollegen aus Thailand zusammen gearbeitet. Von dort aus hatte ein 43-Jähriger über 30 Online-Shops neue psychoaktive Substanzen, besser bekannt als illegale Kräutermischungen, verkauft. Diese werden von Heranwachsenden und jungen Männern bis Mitte 30 häufig konsumiert.

Über fünf Jahre Arbeit für die Ermittler in Ansbach und München steckten in diesem Fall, so der Drogen-Chef-Ermittler Beyser. Jahrelang lief das Geschäft mit zahlreichen Produzenten und Angestellten und Millionengewinnen bereits. Die Ermittler konnten das Netzwerk um den Kopf der Bande in Thailand und ganz Deutschland ausfindig machen, und über den Staatsanwalt vor Gericht bringen. Die Mitglieder des achtköpfigen Drogenrings sitzen für bis zu zehn Jahren hinter Gittern. Das sei ein wichtiger Erfolg für das LKA in Bayern gewesen, erklärt der 61-jährige Beamte, denn die Arbeit der Ermittler sei bundesweit richtungsweisend gewesen.

Düstere Prognose: Kokain-Schwemme und neue Drogenmischungen

"Es droht eine neue Kokain-Schwemme auch aus Kolumbien, mit so vielen Toten, wie sie Deutschland noch nie gesehen hat“, so formuliert Jörg Beyser die düsteren Aussichten in der Drogenszene. Die kolumbianische Regierung habe wegen der Probleme im eigenen Land faktisch schon eine Kokainlegalisierung angekündigt, führt Beyser aus.

In Mexiko würden die Drogenkartelle erfinderischer, was den deutschen Markt angeht. Drogen hier müssten für die Konsumenten multipotent sein, erklärt der Ermittler, also wach machen einerseits und den Alltag ausblenden andererseits. Inzwischen seien schon Mischungen aus Kokain und Fentanyl – einem starken Schmerzmittel – auf dem Markt. Die Wirkung sei völlig unberechenbar und könne bei einmaligem Konsum bereits tödlich enden.

Der 61-jährige Jörg Beyser geht jetzt in den Ruhestand. Sein Nachfolger und die 120 Kollegen in Franken und München werden es mit einer komplexeren, digitalisierten und tödlicheren Drogenwelt zu tun bekommen – nicht nur in Bayern.