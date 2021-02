Servus Joe: Kaeser tritt als Siemens-Chef ab

Heute bekommt Joe Kaeser noch einmal die große Bühne. Auf der Siemens-Hauptversammlung verabschiedet sich der Mann, der in den letzten knapp acht Jahren den Konzern radikal umgebaut hat. Es ist ein ruhiger Wechsel. Seit gut einem Jahr hat sich Nachfolger Roland Busch mit dem neu geschaffenen Titel als stellvertretender Vorstandsvorsitzender dafür warmgelaufen. Zeit für einen Rückblick auf die Person und das Wirken von Joe Kaeser.

Schulisch erst ein "Spätzünder"

Joe Kaeser stammt aus der kleinen Gemeinde Arnbruck im Landkreis Regen. Seine Eltern waren beide keine Akademiker: Der Vater Fabrikarbeiter, die Mutter Hausfrau. Josef, so der Taufname, war das einzige Kind der beiden. Im BR-Interview hat Kaeser 2010 über seine schulische Laufbahn gesprochen und sich selbst als "Spätzünder" beschrieben.

Zuerst besuchte er die Realschule Kötzting (damals hatte die Oberpfälzer Stadt noch keinen Bad-Titel), anschließend wechselte er auf die Fachoberschule Cham. Hier wurde Kaeser relativ schnell Jahrgangsbester, später folgte ein Betriebswirtschaftsstudium in Regensburg.

Kaeser: "Hauptsache, es ist einer erfolgreich"

Mit 23 Jahren heiratete Joe Kaeser seine Jugendliebe Rosemarie, eine studierte Informatikerin. Sie stammt aus dem Nachbarsdorf. Mit 17 Jahren hatte Kaeser sie bei einem Schützenball kennengelernt:

"Meine Frau war da nicht nur klüger als ich, sondern auch erfolgreicher im Anfangsstadium. Das hab' ich locker weggesteckt, weil es ist ja egal, wer erfolgreich ist. Hauptsache, es ist wenigstens einer erfolgreich." Joe Kaeser im BR-Interview 2010

Die eigene berufliche Karriere hatte Rosemarie Kaeser nach der Geburt der zweiten Tochter aber dann aufgegeben.

Aus dem Bayerischen Wald nach Amerika

1980 begann Joe Kaeser seine Karriere bei Siemens, damals im Unternehmensbereich Bauelemente und damals noch unter dem Namen Josef Kaeser. Das "Joe" nahm er aus einem fünfjährigen USA-Aufenthalt mit zurück nach Deutschland. Mit seiner Frau und den damals noch kleinen Töchtern lebte Kaeser mehr als fünf Jahre lang in Kalifornien.

Von seiner neuen Heimat war er so begeistert, dass er beinahe auch dort geblieben wäre. Weil die Amerikaner seinen deutschen Namen ohnehin immer anders aussprachen, wurde er kurzerhand zum "Joe", was er dann beibehalten hat.

Der Heimat immer verbunden

Nach Deutschland ist Joe Kaeser dann unter anderem wegen seiner Eltern zurückgekehrt. Während der Jahre in den USA hat er seine enge Beziehung zu seiner Heimatregion behalten. "Bodenhaftung" war ihm wichtig, wie er 2010 im BR-Interview erklärte:

"Diese Bodenständigkeit gibt ein Gefühl für das Machbare in Unternehmen. Die Manager müssen dem Unternehmen dienen. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man das Bewusstsein hat, dass man für die Menschen auch verantwortlich ist." Joe Kaeser

Wenn nötig wird ein harter Kurs gefahren

Verantwortung für Menschen hatte Kaeser in seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender jede Menge. Den Konzern hat er stark umgebaut, Stellenstreichungen waren kein Tabu. In mehr als sieben Jahren als Vorstandsboss trennte er sich unter anderem vom Geschäft mit Hausgeräten, Medizintechnik und eben Energieerzeugung. Siemens wurde umgebaut und neu gegliedert.

Er habe das Ziel gehabt, Siemens in einem besseren Zustand zu übergeben, als er es übernommen habe, sagte Kaeser zuletzt gerne. Und nicht nur die Börse bestätigt ihm das. Auch Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) sagt in Erinnerung an den Zustand im Jahr 2013: "Kaeser hat das Unternehmen damals nicht nur geeint - auch mit Hilfe seiner guten Vernetzung im Haus - sondern er hatte auch eine Vision für Siemens. Er hat sie umgesetzt und Siemens damit auch vor Angriffen von außen bewahrt."

Nachfolger tritt in "Riesenmeilenstiefel"

Der zukünftige Siemens-Chef Roland Busch steht also unter einem hohen Erwartungsdruck: "Busch steigt in Riesenmeilenstiefel", sagt Aktionärsschützerin Bergdolt. Joe Kaeser, der Niederbayer, der vor mehr als 40 Jahren als Josef Käser zu Siemens kam, der erst seinen Namen und später den ganzen Konzern umbaute: Er wird das gerne hören.