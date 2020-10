Jobverlust wegen Corona: Wenn die Existenz auf dem Spiel steht

Jürgen Reickersdorfer steht mit beiden Beinen im Leben. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet der 51-Jährige in einem metallverarbeitenden Unternehmen in Nürnberg in der Gießerei. Dieser droht nun, neben anderen Abteilungen des Konzerns, die Schließung. Das Unternehmen will Geld sparen und einzelne Bereiche ins Ausland verlagern.

Der Arbeitsplatz als zweites Wohnzimmer

Für Reickersdorfer ist die Vorstellung, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, Horror. Nach all den Jahren fühlt er sich eng mit dem Unternehmen verbunden. Mehr als die Hälfte seines Lebens arbeitet er bereits dort "Dann ist das dein zweites Wohnzimmer. Das ist nicht mehr so, dass du sagst, du gehst in die Arbeit, machst acht Stunden und das war es, sondern da ist Herzblut dabei. Und das ist nicht nur bei mir dabei, sondern auch bei meinen Mitarbeitern. Und so ist eigentlich dieser ganze Standort aufgebaut."

Stellenabbau: Corona-Krise verschärft die Lage

Doch die Fassade vom einst perfekten Arbeitsplatz beginnt zu bröckeln. Schon seit längerem plant das Unternehmen, Stellen abzubauen, auch am Standort Nürnberg. Die Corona-Krise hat die Lage nun noch einmal verschärft. Mehr als 1.000 Menschen könnten ihren Job verlieren. Jürgen Reickersdorfer ist fassungslos über den geplanten Stellenabbau: "Dann hast du Corona beziehungsweise den Lockdown gerade überwunden und dann kriegst du ein richtiges Brett vor den Kopf. Da muss man schon erst einmal schlucken."

Corona als Ausrede der Konzerne?

Jürgen Reickersdorfer und seine Kollegen haben Zweifel daran, dass ein massiver Abbau von Arbeitsplätzen tatsächlich notwendig ist. Laut ihm ist der Konzern sehr erfolgreich. Vielmehr stehe wohl der Profit über allem. "Da kommt natürlich schon der Verdacht auf, dass Corona ausgenutzt wird, um einen Kahlschnitt zu machen und die Produktion woanders hin zu verlagern, wo es günstiger ist. Da grübelst du dann schon ein paar Stunden drüber."

Geplanter Stellenabbau schürt Zukunftsängste

Der drohende Jobverlust löst bei dem 51-Jährigen Zukunftsängste aus. Er möchte sich gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn er den Konzern, dessen Firmenkultur ihm in Fleisch und Blut übergegangen ist, nach all den Jahren verlassen müsste. "Da wird es dir erst einmal himmelangst. Ich kann nicht daheim sitzen und ich kann nicht auf arbeitslos machen, das ist nicht mein Naturell. Und dann müsste ich mir überlegen, noch einmal etwas komplett anderes zu machen."

Gewerkschaft will um Arbeitsplätze kämpfen

Die Hoffnung, dass doch noch alles gut werden könnte, hat Reickersdorfer noch nicht aufgegeben. Erst kürzlich gingen er und tausende weitere Angestellte aus der Metall-Branche auf die Straße, um gegen den - wie sie sagen "Job-Kahlschlag" - zu demonstrieren. Noch stehen Verhandlungen zwischen der Konzernleitung und der Gewerkschaft aus. Die IG Metall hat jedoch angekündigt, um jeden einzelnen Arbeitsplatz in Nürnberg und der Region kämpfen zu wollen.

Halt finden im Umfeld und Unterstützung eines Prominenten

Und die Begegnung mit einem, wie er sagt, ganz besonderen Menschen hat ihm Kraft gegeben und Mut gemacht. Vor kurzem durfte er Star-Koch Alfons Schuhbeck treffen und einige Stunden mit ihm verbringen. Ein Lichtblick in Zeiten der Corona-Krise. "Alfons Schuhbeck strahlt so viel positive Energie aus. Es ist der Wahnsinn, was du von diesem Menschen lernen kannst. Der sagt dir: 'Junge, mach weiter! Es geht immer weiter.' Und man muss einfach schauen, wie es weitergeht. Das war halt so ein Highlight, das mir natürlich auch extrem gut getan hat."

Auch in seinem Umfeld findet Jürgen Reickersdorfer Halt. Sein Freundeskreis und seine Familie stünden immer hinter ihm, sagt er. Gerade in dieser schweren Zeit sei das eine enorm wichtige Stütze. Seinen Optimismus hat Reickersdorfer deshalb noch nicht verloren: "Ich seh dass alles noch nicht so schwarz und hoffe noch immer, dass meine Firma die Kurve kriegt." So wie er hoffen auch tausende andere Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie in Nürnberg auf ein Einlenken der Konzerne.