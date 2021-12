Jobseite für Ungeimpfte: Apotheke sucht Mitarbeiter

Die Apothekerin Barbara Massag steht neben einer Plexiglasscheibe am Verkaufstresen. Sie unterhält sich mit einer Kundin. Weder die beiden noch eine andere Mitarbeiterin tragen eine Maske. Später erklärt Massag, sie sei von der Maskenpflicht befreit. Sie hat im Eingangsbereich der Apotheke bei Lindau ein Schild aufgestellt.

Keine Kontrolle der Maskenpflicht in der Apotheke

Der Text darauf fordert die Kunden dazu auf, sich an die gesetzlichen Bestimmungen zu halten. Darunter steht der Satz: "Sie können dieses Geschäft gegebenenfalls auch ohne Maske betreten". Man könne nicht kontrollieren, ob jemand ein Attest habe oder nicht, heißt es weiter. Dafür gebe es keine gesetzliche Handhabe. Die Inhaberin sagt dazu, das müssten die Leute selber wissen, ob sie ein Attest hätten oder nicht. "Weil ich finde es mega diskriminierend, die Leute zu fragen."

Ungeimpfte Mitarbeiterin gesucht

Immer wieder betreten Kunden die Apotheke ohne einen Mund-/Nasenschutz. Sie laufen vorbei an dem Schild und an einer Stellenanzeige. Die hängt an fast allen Fenstern und der Eingangstüre. Massag sucht eine PTA, eine pharmazeutisch-technische Assistenz. Die Anzeige steht auf der hauseigenen Homepage, seit Monaten, und inzwischen auch auf einem Portal, das explizit nicht geimpfte Arbeitgeber und Mitarbeiter zusammenbringen will. Es nennt sich "impffrei.work".

Mitarbeiterin soll im Kundenkontakt arbeiten

"Als PTA arbeiten Sie bei uns im Kundendialog, in der Warenwirtschaft und im Labor, wobei Sie Ihren Schwerpunkt selbst bestimmen", heißt es in der Anzeige. Die naturheilkundliche Apotheke im Einkaufszentrum legt demnach Wert auf fröhliche Teamfähigkeit und Zeit für entspannte Beratung der Kunden. "Werden Sie Teil unserer Familie und bewerben sie sich jetzt", heißt es weiter. Interessenten dürfen sich bei Barbara Massag melden.

Zum Artikel: Corona-Impfungen: Apothekerverband dämpft Hoffnungen

Inhaberin: Muss auch für Ungeimpfte Arbeit geben

Die Apothekerin erklärt, sie suche jemanden, der ins Team passt und eine gute Qualifikation mitbringt. Die Stellenanzeige stehe überall, etwa auf der Seite der Bayerischen Landesapothekerkammer. Massag sagt: "Im Sinne von Meinungspluralismus habe ich gedacht, es gibt Menschen, die sind geimpft und solche, die sind ungeimpft und es muss ja für beide die Möglichkeit geben, dass sie arbeiten können".

Sie habe auch jetzt sowohl geimpfte als auch ungeimpfte Mitarbeiterinnen – die würden sich regelmäßig testen. Massag sagt, die Anzeige auf impffrei.work sei kostenlos und für sie eine einfache Möglichkeit gewesen, zu inserieren: "Das ist nur eine von vielen Möglichkeiten". Allerdings: Aus genau diesem Grund habe eine Apothekerin bereits gekündigt, sagt die Inhaberin. Eine neue hat sie noch nicht gefunden.

Jobportal verbreitet Verschwörungstheorien

Auf dem Jobportal für Ungeimpfte finden sich Stellenanzeigen in München, Nürnberg, Regensburg, im Allgäu, der Schweiz und in Österreich. Überall werden ungeimpfte Mitarbeiter gesucht oder sie selbst suchen einen Job: Architektinnen, Kälteanlagenbauer, Biolandwirte, Sachbearbeiterinnen. Die Macher der "Alternativen Jobgemeinde" bleiben anonym; ein Impressum ist nicht ausgewiesen.

Auf der Webseite und den Kanälen des Portals werden stattdessen krude Theorien verbreitet. Es ist zum Beispiel die Rede von der "sogenannten Pandemie" und von einem "Impfzwang", der "große Gefahren für ein Unternehmen, insbesondere im Zusammenhang mit dem zu verabreichenden mRNA-‚Impfstoff" darstellt. Dieser wird als "Gentherapie" bezeichnet.

Wörtlich heißt es dort: "Experten gehen mittlerweile davon aus, dass Impfstoffe … dem Menschen schwere gesundheitliche Schäden zufügen können. Es besteht sogar die Annahme, dass das toxische Spike-Protein an Ungeimpfte übertragen werden kann", was nicht stimmt und längst widerlegt ist.

Zum Faktenfuchs: "Impfstoff-Shedding": Die Angst vor dem Kontakt zu Geimpften