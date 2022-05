Jobs für ukrainische Geflüchtete in Hotels und Gastronomie?

Die 29-jährige Antonina Volhina ist vor zwei Monaten mit ihrer Mutter und ihrer dreijährigen Tochter nach Deutschland geflüchtet. Ihr Mann kämpft als Soldat in der Ukraine. Jetzt braucht Antonina Volhina dringend einen Job, um ihre Tochter versorgen zu können.

Freie Stellen in Hotels und Restaurants

In der Hotel- und Gastrobranche wird gleichzeitig händeringend nach Personal gesucht. Seit der Pandemie hat sich die Situation noch einmal verschärft. Ibo Ocak, Geschäftsführer von der Nahrungs-Genuss- und Gaststätten-Gewerkschaft, berichtet, dass in Würzburg 288 Fachkräfte fehlen – ein Anstieg von 129 offenen Stellen im Vergleich zum letzten Jahr.

Kaum Bewerber aus dem Raum Würzburg

Auch im Gasthof "Bären" in Randersacker ist derzeit noch eine Stelle offen. Laut Stefan Morhard sei der Arbeitsmarkt in Würzburg "ziemlich abgegrast". Er hat deshalb zusammen mit Gudrun Bernd vom "Schützenhof" in Würzburg eine Infoveranstaltung für ukrainische Geflüchtete organisiert. Die Gaststätten wollen dabei ihre Betriebe vorstellen und zeigen, dass hier auch ein Quereinstieg möglich ist.

Morhard glaubt, dass das eine Win-win-Situation für beide Seiten sein kann: Die Geflüchteten hätten einen Job und Geld – und die Betriebe Personal. Wichtig sei ihm dabei auch, dass sich die Ukrainerinnen und Ukrainer willkommen fühlen.

Arbeiten trotz Sprachbarriere

Auch Antonina Volhina hat die Veranstaltung besucht – und wurde zum Probearbeiten im Gasthof "Bären" eingeladen: Betten machen, Badezimmer putzen, Staubwischen. In der Ukraine hatte sie Geschichte, Archäologie und Wirtschaft studiert und in einer Bank gearbeitet. Jetzt muss sie hier einen komplett anderen Job lernen.

Und eine neue Sprache. Denn bisher könne sie nur ein paar Wörter Deutsch und muss sich häufig mit Händen und Füßen verständigen. Jetzt möchte sie richtig Deutsch lernen und besucht dreimal in der Woche einen Sprachkurs. Sie hoffe, dass ihr so auch der Job leichter fällt. Nachdem sie drei Jahre in Babypause war, wäre das ihre erste Beschäftigung.

Der Job als Integrationshilfe?

Kann ein Job so auch zur Integration beitragen? Ibo Ocak glaubt, dass das nur möglich ist, wenn man den Menschen das Gefühl gebe, dass sie hier willkommen sind: "Nicht nur als Arbeitskraft, sondern auch als Mensch!". Er fordert faire Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung.

Auch Gudrun Berndt vom Schützenhof sieht das als große Chance, denn Integration finde im Wesentlichen am Arbeitsplatz statt – nicht nur in Sprachschulen, beim Einkaufen oder in Vereinen.

Die beiden wünschen sich jetzt, dass auch andere Betriebe sich trauen, ukrainische Geflüchtete einzustellen: "Nachmachen empfohlen!", sagt Morhard.