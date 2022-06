Job-Tipps auf dem Wochenmarkt: Berufseinstieg für Mütter

Um Müttern zu helfen, wieder in den Beruf einzusteigen, touren die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit und die Gleichstellungsbeauftragten des Landratsamtes Weißenburg-Gunzenhausen durch den Landkreis. Start der Tour unter dem Motto "Stillstand kommt uns nicht in die Tüte" war am Mittwochvormittag in Pleinfeld, teilt das Landratsamt mit.

Job-Experten geben Müttern Tipps auf Wochenmärkten

Auf Wochenmärkten wollen die Experten Fragen beantworten und praktische Tipps geben, wie Mütter beruflich wieder Fuß fassen könnten. Außerdem würden die Experten auch über Weiterqualifizierungsmöglichkeiten bis hin zu möglichen finanziellen Unterstützungen beraten, heißt es in der Mitteilung weiter. Frauen seien so gut ausgebildet wie nie zu vor. Auf ihr Potenzial könne vor allem in Zeiten des Fachkräftemangels nicht verzichtet werden, ist man am Landratsamt überzeugt.

Wiedereinstieg ins Berufsleben häufig schwer

Trotzdem sei der Wiedereinstieg ins Berufsleben nicht immer leicht, vor allem hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Arbeit.

Der Infostand tourt bis zum 8. Juli durch den Landkreis. Die Termine: