Job-Blogger: 32 Praktika in einem Sommer

Für die Stadt Bad Kissingen hat der Abiturient Moritz Hüfner 20 Wochen lang verschiedene Jobs in der Region getestet. 32 Berufe sind es schließlich geworden. Fachkräftemangel ist dort seit Jahren ein Problem. Mit einem innovativen Projekt wollte die Stadt Bad Kissingen dagegen angehen. Über seine Erfahrungen hat er in einem Online-Blog berichtet.

Erfahrungen aus Selbstversuch weitergeben

"Ich blogge Fakten über den Beruf, um jungen Menschen eine Orientierung zu geben was man in dem Beruf macht und für was für eine Personenkategorie das etwas wäre", erklärt Hüfner und fährt fort: "Dazu berichte ich von meinen Erfahrungen, wie ich das erlebt habe und die Firmen stelle ich auch noch ein bisschen vor."

Nach dem Abitur die Vielfalt der Arbeitswelt kennengelernt

Von der Rettungsstaffel bis zur Weinlese – in verschiedene Berufe probeweise reinschnuppern, das hörte sich für Moritz Hüfner genau richtig an. "Ich war eigentlich alles von der Bundespolizei bis zum LKW-Fahrer. Und LKW-Fahrer das war schon ein richtiges Erlebnis, weil das macht man nicht alle Tage, drei Tage im LKW zu sitzen und quer durch Deutschland zu fahren." Das Trucker-Leben fand Moritz am Abenteuerlichsten.

'Mal Zahnarzt, 'mal Bauarbeiter und 'mal Bauzeichner

In der Praxis stellte Moritz fest, wie vielfältig der Beruf des Zahnarztes ist. Neben modernster Technik wird im Labor aber auch noch richtiges Handwerk betrieben. Auf der Baustelle dagegen konnte Moritz seine Kraft messen. Die Arbeit im Freien machte ihm Spaß, auch wenn er sich selbst eher als Kopfmensch bezeichnet. Die Aussicht eines Tages als Bauzeichner zu arbeiten, findet der künftige Berufseinsteiger allerdings mehr als spannend.