Joachim Wolbergs droht ein zweiter Prozess

Gegen den suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Wolbergs ist eine zweite Anklage erhoben worden. Dem SPD-Politiker wird erneut Vorteilsannahme und Bestechlichkeit vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte.

Es gab Spenden, aber keine Baugenehmigung

Ein Unternehmer aus der Baubranche soll Wolbergs bestochen haben, um an eine Baugenehmigung zu kommen. Mehr als 160.000 Euro habe der Immobilienmanager an einen von Wolbergs geführten SPD-Ortsverein überwiesen. Im Gegenzug soll sich Wolbergs dann für die wohlwollende Prüfung eines Bauprojektes eingesetzt haben, so die Staatsanwaltschaft. Eine Baugenehmigung für das Projekt wurde allerdings nicht erteilt.

Die zweite Anklage kommt nicht unerwartet

Der Immobilienmanager Thomas D., von dem die 160.000 Euro stammen, hatte bereits Ende März einen Strafbefehl wegen Bestechung und Vorteilsgewährung akzeptiert und umfassend ausgesagt. Weitere Schritte der Staatsanwaltschaft in diesem Verfahren waren also zu erwarten.

Scharfe Kritik vom Verteidiger

Der Anwalt von Joachim Wolbergs übte scharfe Kritik am Vorgehen der Regensburger Staatsanwaltschaft und attestierte der Anklagebehörde eine „unerträgliche Verfahrensführung“. Die schlichte Befürwortung einer „Bebauung im Randbereich“ werde als „perfide Form korrupten Verwaltungshandelns“ eingestuft, heißt es in einer Stellungnahme von Anwalt Peter Witting.

Ein ähnlicher Fall

Das Landgericht Regensburg muss nun prüfen, ob es die zweite Anklage gegen Wolbergs zulässt. Derzeit steht der Kommunalpolitiker zusammen mit dem Bauträger Volker Tretzel und zwei weiteren Angeklagten bereits in einem ähnlich gelagerten Verfahren vor Gericht. Ihnen werden Vorteilsannahme beziehungsweise -Gewährung sowie Verstöße gegen das Parteiengesetz zur Last gelegt.

Wolbergs soll Tretzel im Gegenzug für hohe Parteispenden und private Vorteile bei mindestens einer Grundstücksvergabe bevorzugt haben. Der suspendierte OB bestreitet diese Vorwürfe. In dem Prozess wird auch der Immobilienmanager Thomas D. aussagen.