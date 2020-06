Joachim Wolbergs - Chronik einer Affäre

5. Oktober 2016 - Bundes-SPD lässt Spender überprüfen

Im Auftrag der Bundes-SPD prüft eine Wirtschaftskanzlei die Vorgänge rund um die mutmaßliche Parteispendenaffäre des Regensburger Oberbürgermeisters Joachim Wolbergs. Der Partei drohen bei nachgewiesenen Verstößen hohe Strafen.

18. Januar 2017 - Wolbergs wird verhaftet

Am Mittwochmorgen wird Wolbergs zusammen mit zwei weiteren Männern in Regensburg verhaftet. Die Staatsanwaltschaft wirft Wolbergs Bestechlichkeit vor, einem Bauunternehmer Bestechung und einem weiteren Beschuldigten Beihilfe zur Bestechung, jeweils in besonders schweren Fällen. Wolbergs wird in die Justizvollzugsanstalt nach Straubing gebracht. Erst am 28. Februar, zwei Tage vor seinem 46. Geburtstag, wird er unter Auflagen aus der U-Haft entlassen.

27. Januar 2017 - Der OB wird suspendiert

Die Landesanwaltschaft enthebt Joachim Wolbergs vorläufig des Dienstes als OB. Sie begründet den Schritt damit, dass mit einer endgültigen Entfernung aus dem Dienst zu rechnen sei. Die vorübergehende Suspendierung sei notwendig, um weiteren Schaden vom Amt und der Stadt Regensburg abzuwenden. In der Folge werden auch Teile von Wolbergs Gehalt einbehalten.

27. Juli 2017 - Wolbergs wird angeklagt

Nach mehr als einem Jahr Ermittlungen erhebt die Regensburger Staatsanwaltschaft in der Korruptionsaffäre Anklage gegen Wolbergs. Ihm werden unter anderem Bestechlichkeit, Vorteilsannahme und Verstöße gegen das Parteiengesetz zur Last gelegt. Drei weitere Personen werden mitangeklagt: Ein Bauträger-Unternehmer, dessen ehemaliger Mitarbeiter und der ehemalige Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion.