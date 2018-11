Joachim Herrmann: "Weihnachtsmärkte kein Hochsicherheitstrakt"

Im Interview mit der radioWelt am Morgen auf Bayern 2 sagte der CSU-Politiker, man habe in enger Zusammenarbeit mit den Veranstaltern die Sicherheitskonzepte überprüft.

"Wir haben bundesweit, wie auch in Bayern, keine konkreten Hinweise über konkrete Gefährdungen von Weihnachtsmärkten."

Sicherheit am Weihnachtsmarkt

Herrmann mahnte dennoch Wachsamkeit an: "Ein solches Risiko, wie auch schrecklicherweise vor zwei Jahren auf dem Breitscheidplatz in Berlin ist natürlich in ganz Europa nach wie vor gegeben."

Als Beispiele für Sicherheitsvorkehrungen nannte Herrmann Poller, Betonklötze oder Zufahrtssperren. "Es wird eine verstärkte Polizeipräsenz geben, wie schon in den letzten Jahren. Und es wird zum Teil auch Kontrollen von Besuchern mit großen Taschen geben. Ganz individuell, das ist für jeden Weihnachtsmarkt eigens festgelegt."

Am Christkindlesmarkt "Balance halten"

Herrmann betonte aber auch, das die Tradition der Märkte fortgeführt werden solle.

"Es ist wichtig, sinnvolle Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Auf der anderen Seite wollen wir den Charakter, zum Beispiel des Christkindlesmarktes in Nürnberg oder des Weihnachtsmarktes in München bewahren. Daraus einen Hochsicherheitstrakt zu machen, das würde auch nicht in unsere Städte passen. Da muss man die richtige Balance halten."