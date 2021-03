Joachim Herrmann: Polizei agiert an Ostern mit Augenmaß

Bei allem Verständnis für alle, die das Frühlingswetter nutzen möchten, mahnt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) im Kontrovers-Interview eindeutig zu Vorsicht: "Man muss eben nicht dorthin gehen, wo man sieht, dass schon Hundert da sind." Das diene vor allem dem eigenen Schutz vor einer Infektion. Und schließlich gäbe es auch für Ausflüge in die Natur genug Platz. Er selbst wolle am Wochenende vielleicht einen Ausflug in die Fränkische Schweiz machen.

Vorschriften: kein Selbstzweck

Der Bayerische Innenminister befürwortet im Kontrovers-Interview, wenn Treffen vor allem draußen stattfinden, statt in den Wohnungen. Doch auch dort würden - abhängig von dem Infektionsrisiko - differenzierte Regelungen gelten, so Herrmann. Er macht gegenüber Kontrovers klar, dass es einen Unterschied darin gebe, ob man sich in Gruppen zusammenfindet, oder um Abstand bemüht. Dann könne man auch gemeinsam mit guten Freunden unterwegs sein.

"Aber bitte entsprechend die Vorschriften einhalten, und zwar zum eigenen Schutz. Das ist kein Selbstzweck, diese Vorschriften, es ist nicht so, dass wir jemanden ärgern wollen, sondern es geht darum, dass wir die Infektionsgefahren in Grenzen halten wollen." Joachim Herrmann, CSU, Bayerischer Innenminister

Polizei soll mit Augenmaß agieren

Die Polizei - so die Botschaft des Innenministers - solle in den kommenden Tagen und speziell an den Osterfeiertagen mit Augenmaß vorgehen. Damit schließt Joachim Herrmann sich dem Appell der Deutschen Polizeigewerkschaft an. Denn manchmal, so gibt Bayerns Innenminister zu, könne aus Versehen übersehen werden, welche Regelungen gerade gelten. In dem Falle werde die Polizei nicht gleich mit einem Bußgeld drohen, sondern etwa auf den Abstand und andere Regeln aufmerksam machen. Dennoch müsse die Polizei aktuell aufgrund von Corona viel Ärger aushalten, der sich eigentlich gegen politische Entscheidungen richte.

"Manchmal wird ihre Geduld natürlich auch von Querdenkern und dergleichen schon enorm strapaziert." Joachim Herrmann, CSU, Bayerischer Innenminister

Kontrolle von Privatwohnungen an Ostern?

Niemand müsse fürchten, dass an Ostern die Polizei ohne Grund an der Tür klingelt, sagt Joachim Herrmann. Die Polizei werde keine verdachtsunabhängigen Kontrollen machen. Herrmann verweist in dem Zusammenhang auf die Unverletzlichkeit der Wohnung als Grundrecht in der Bayerischen Verfassung wie auch im Grundgesetz.

"An einer Wohnungstür klingeln wird die Polizei in der Regel nur, wenn es in der Nachbarschaft Ärger gegeben hat, weil so viel Krach gemacht wurde, oder ähnliches. Oder wenn in der Tat auch – und das erleben wir leider jedes Wochenende – dann jemand beobachtet: Da findet eine Riesenparty statt. Da sind 30, 40 Leute zusammen in einem Gasthaus, in einer Wohnung in einer Garage, und das geht natürlich gar nicht. Aber die Polizei kontrolliert nicht eine Privatwohnung." Joachim Herrmann, CSU, Bayerischer Innenminister