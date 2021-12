"Neue Gefahr": Herrmann besorgt über aggressive Corona-Proteste

Polizei rechtfertigt Vorgehen bei Demonstration in Würzburg

Für die Polizei sind nicht angemeldete Demonstrationen oft eine Gratwanderung. Am vergangenen Mittwoch versammelten sich Corona-Leugner und Maßnahmen-Gegner auf dem Würzburger Markt. Ein Sprecher der Polizei Unterfranken räumt jetzt ein: "In enger Auslegung kann hier nicht mehr von einer Spontanversammlung gesprochen werden."

Der Aufzug war aus Sicht der Polizei aber dennoch durch das Recht auf Versammlungsfreiheit gedeckt. Mögliche Verstöße der Initiatoren gegen die Anmeldepflicht sollen allerdings verfolgt werden. Dass die Polizei die Demonstration nicht aufgelöst hatte, kritisierten Grüne und Linke in einem Offenen Brief.

Ramelow äußert sich nach Gewalt in Thüringen

Besorgt hat sich neben Bayerns Innenminister Herrmann auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) geäußert. Im ostthüringischen Greiz war es bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen zu Gewalt gekommen. 14 Polizisten wurden verletzt. Eine Polizistin musste zwischenzeitlich in einem Krankenhaus behandelt werden. Nach einer Demonstration in Gotha ermittelt die Polizei wegen mehrerer Straftaten, unter anderem wegen eines Flaschenwurfs in Richtung eines Polizisten.

Ramelow sagte dem "Spiegel", wenn sich die Demonstrationen gegen staatliche Schutzmaßnahmen wendeten, Polizeibeamte und Impfzentren sowie medizinisches Personal angegriffen würden, dann gehe es um die Verächtlichmachung staatlicher Institutionen sowie die systematische Zerstörung von Vertrauen in Institutionen und auch in die Gesundheitsvor- und -fürsorge.

Polizei-Gewerkschafter kritisiert Querdenker-Szene

Aus der Gewerkschaft der Polizei (GdP) kommt die Forderung nach einer schärferen Abgrenzung zwischen einer schärferen Abgrenzung zwischen politisch motivierten und gewaltbereiten Demonstranten. Der stellvertretende Bundesvorsitzende Jörg Radek sprach von "einer kleineren Gruppe, die allerdings umso lauter die Straßen bevölkert und militanter wird". Der sogenannten Querdenker-Szene warf Radek vor, keine politische Botschaft zu haben: "Das ist etwas, was der gesamten Bewegung Querdenken in den letzten beiden Jahren gefehlt hat", so Radek. Stattdessen sei sie darauf aus, "Aufmerksamkeit zu erheischen".

Viele friedliche Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in Bayern

In mehreren bayerischen Städten gab es am Wochenende größere Demonstrationen im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen. Ganz überwiegend verliefen sie friedlich. In Rosenheim, in Neumarkt in der Oberpfalz sowie in Fürth kamen jeweils etwa 2.000 Menschen zusammen. Auch in München und Augsburg und Markt Indersdorf wurde demonstriert. Für das kommende Wochenende werden zahlreiche Demonstrationen im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen und mit der unter anderem von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) befürworteten Impfpflicht erwartet.