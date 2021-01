vor 25 Minuten

Jill Biden besuchte vor zwölf Jahren US-Armee in Schweinfurt

Am Tag der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden in Washington erinnert man sich in Schweinfurt an den Unabhängigkeitstag vor zwölf Jahren. Am 4. Juli 2009 besuchte Joe Bidens Ehefrau Jill den damaligen US-Armee-Standort in Schweinfurt.