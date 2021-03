Jetzt wird es Zeit: Ostereier natürlich färben

Bereits vor 60.000 Jahren sollen die Menschen Straußeneier dekoriert haben. Die frühen Christen Mesopotamiens bemalten Eier rot, um an das Blut Christi zu erinnern, das er bei der Kreuzigung vergoss. Die Tradition hat sich bis in unsere Tage fortgesetzt. Auch an diesen Osterfeiertagen landen wieder viele geschmückte und gefärbte Eier in Nestern. Doch statt auf chemische Mittel zurückzugreifen, funktioniert das Färben auch mit natürlichen Stoffen.

Natur- und Pflanzenfarben

Eierfärben geht auch ganz ohne chemische Stoffe. Naturmaterialien dafür sind zum Beispiel Rote Beete, Zwiebeln, Spinat, Kaffee oder Rotkohlblätter. Birkenblätter, Zwiebelschalen, Kurkuma oder Johanniskraut ergeben eine gelbe bis rot-braune Färbung, Gras oder Brennnesseln eine grüne, sagt der Bund Naturschutz. Für eine braune Färbung seien Zwiebelschalensud, Kaffee oder Schwarztee geeignet. Rotkohl sorge für eine violette Färbung. Ein weiterer Tipp: Kleine Blätter und Blüten hinterlassen beim Färben kunstvolle Abdrücke auf den Eiern oder können im Anschluss um die Eier gewickelt werden.

Wie wird es gemacht?

Der Bund Naturschutz empfiehlt die Pflanzenteile 30 bis 45 Minuten in circa einem Liter Wasser auszukochen. Danach muss der Sud gefiltert werden. Ein Schuss Essig erhöht die Kraft und Brillanz der Farben. Nun noch die Eier hinzugeben: Nach zehn Minuten im kochenden Sud sind sie hart und gefärbt. Wenn eine intensivere Färbung erreichen werden soll, müssen die Eier nach dem Abschrecken zurück in die Farbe gelegt werden. Wem all das zu anstrengend ist, der kann gebrauchsfertige Naturfarben auch in Bioläden oder Apotheken erwerben.

Noch mehr Tipps

Das kleine Loch, das in der Regel vor dem Kochen der Eier in die Schale gepikst wird, sollte bei Ostereier vermieden werden. Zum einen sind sie dadurch nicht so lange haltbar, zum anderen fließt Farbe in das Innere, was das Eiweiß einfärbt. Verwendet werden sollten vorzugsweise weiße Eier, da sie sich leichter einfärben lassen. Der Klassiker für das Einfärben sind Zwiebelschalen und Rote Beete, doch Alternativen können auch Gras, Blätter Tees oder Säfte sein.

Wer Gemüse verwendet, sollte darauf achten, dass es vorher möglichst klein geschnitten ist, denn nur so gelangt der Farbstoff leicht aus den Pflanzenfasern und damit in den Farbsud. Auf 500 Gramm des Gemüse-Färbematerials sollten rund zwei Liter Wasser kommen. Bei Hölzer und Rinden rechnet man mit einem Verhältnis von 100 Gramm auf 2 Litern, bei Tee oder Kaffee mit 50 Gramm auf zwei Litern. Nach dem Kochen den Sud mindestens 30 Minuten ziehen lassen, dann kann losgelegt werden.

Bunt und künstlerisch

Beim Färben sind keine Grenzen gesetzt. Mit Klebeband lassen sich Teile des Eis abkleben, um so verschiedene Farbakzente zu setzen. Wer mehrfarbig ohne Abkleben arbeiten will, sollte immer mit der hellsten Farbe beginnen. In die Abdeckung können auch Löcher oder Formen eingeschnitten oder gestanzt werden, um so kreative Eier zu färben.

Und wer beispielsweise mit Naturmaterialien wie Blätter arbeiten möchte, der sollte einen Nylonstrumpf über das Ei ziehen, um so die Naturmaterialien fest an das Ei zu pressen. Erst nach einer guten Abtrocknungszeit kann dann der Strumpf entfernt werden. Wer es dann noch glänzend auf dem Ostertisch liebt, kann die Eier mit Speiseöl oder einer Speckschwarte einreiben.