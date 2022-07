"jetzt red i" zur Blockabfertigung: Hoffen auf Besserung

An insgesamt 38 Tagen pro Jahr reguliert Österreich den LKW-Verkehr im Inntal. Auf deutscher Seite staut es sich wegen der Blockabfertigung kilometerweit auf der A8 und der A93. In der Bürgersendung "jetzt red i" am Mittwochabend diskutierten Betroffene mit dem bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) und der Stellvertreterin des Tiroler Landeshauptmanns, Ingrid Felipe (Die Grünen) zum Thema: "LKW-Blockabfertigung und Mega-Staus: Dicke Luft im Inntal".

Kaum Durchkommen in den Anliegergemeinden

Nachdem am Morgen der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Straßensperren für LKW angekündigt hatte, präzisierte Verkehrsminister Christian Bernreiter in der Sendung das Vorhaben. Noch in diesem Sommer sollen die umliegenden Gemeinden ihre Straßen für LKW sperren können. Bernreiter forderte außerdem Unterstützung vom Bund: Hier liege die Zuständigkeit für die zusätzlich notwendige Sperrung der Autobahnabfahrten.

Viele Bürger erhoffen sich dadurch Erleichterung, denn Sie leiden unter dem enormen Verkehrsaufkommen an den Tagen der Blockabfertigung. Ursula Bierl, Lehrerin und Gemeinderätin in Brannenburg erzählte in der Sendung von den täglichen Strapazen ihrer Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zum Unterricht. Die LKW, die auf die umliegenden Dörfer ausweichen, stellen eine Gefahr für die Kinder dar: "Es kommt einem die Blechlawine entgegen." Einmal habe sogar der Schulbus von der Polizei eskortiert werden müssen, um durch den Stau zu kommen.

Alltagsgeschäft stark beeinträchtigt

Auch für die ansässigen Ladenbesitzer wirkt sich die Blockabfertigung negativ aus. Michael Meier betreibt ein Sportartikelgeschäft in Brannenburg. Er erzählte in der Sendung, dass an diesen Tagen die Lieferanten sich massiv verspäten und die Kunden ausbleiben. "Immer wenn Blockabfertigung ist, haben wir bis zu 60 Prozent Umsatzverlust", klagt Meier.

Und auch Dani Schnabel spürt als Altenpflegerin in Brannenburg die Auswirkungen der Blockabfertigung. An diesen Tagen kommt sie später bei ihren Patienten an, weil sie entweder im Stau steht oder diesen großräumig umfahren muss. "Das sind dann gute drei Kilometer Umweg", klagte sie in der Sendung. In diesem Jahr sei das Verkehrsaufkommen besonders hoch.

Gemischte Gefühle bei den Bürgern

Nach der Sendung ging die Diskussion in der "jetzt red i"-Arena weiter. Das Resümee der Bürgerinnen und Bürger – gemischt. "Ich hoffe, dass sich ein bisschen was bewegt durch diesen Abend", meinte Dani Schnabel. Sie zeigte sich vorsichtig optimistisch. Auch die Bürgermeisterin von Nußdorf war froh, dass alle ihre Argumente und Anliegen in der Diskussion darlegen konnten. "Es ist jetzt einfach wichtig, dass zeitnah gehandelt wird und ich denke, dass wir das dem bayerischen Verkehrsminister schon mitgeben haben können." Sie geht davon aus, dass die Durchfahrtsverbote für LKW in den anliegenden Gemeinden kommen.

Viel Zeit bleibe aber nicht mehr, angesichts der Ankündigung noch für diesen Sommer. Doch nicht alle waren so zuversichtlich. Lothar Thaler aus Rosenheim vermisste konkrete Lösungen des bayerischen Verkehrsministers. "Es ist nur immer gesagt worden, was nicht geht und nie was geht."

"Die Hoffnung stirbt zuletzt"

In der Sendung hatte Verkehrsminister Bernreiter versichert, mit der Erfahrung des Donauausbaus, den er als damaliger Landrat 20 Jahre begleitet habe, eine Lösung zu finden. Ursula Bierl sah nach der Sendung keine vergleichbare Situation. "Wir sind hier eine Mausefalle." An eine direkte Lösung des Problems glaubt sie nicht. "Ich traue mir nicht zu hoffen, dass unser Abend heute hier der Anlass war, dass der Herr Söder morgen umdenken und handeln möchte, aber die Hoffnung stirbt zuletzt." Sie werde aber nicht aufgeben und weiterkämpfen. Der Austausch sei wichtig gewesen: "Der stete Tropfen höhlt der Stein."

Die Bürger hoffen auf eine schnelle Lösung, denn sollte nichts passieren, ist die Perspektive düster: 2025 müssen mehrere Brücken auf der Brenner Autobahn saniert werden. Dann befürchten viele den endgültigen Verkehrskollaps.