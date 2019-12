"jetzt red i" zum Ehrenamt in Bayern: Die Motivation sinkt

Freiwillige Feuerwehr, Trachtenvereine, Asylhelfer: An diesem Mittwochabend diskutierten Ehrenamtliche aus allen möglichen Bereichen live bei "jetzt red i" mit. Eindrücklich schilderten sie, wie gerne sie sich engagieren und helfen - aber auch, wie schwierig es oft ist. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Wasserburg am Inn (Lkr. Rosenheim) berichteten, dass sie sich oft "blöd anreden lassen müssen". Als "Deppen" würden sie bezeichnet, seien an der Arbeit gehindert. Die Folge: "Die Motivation sinkt."

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) sagte, ein solches Verhalten Einsatzkräften gegenüber "geht überhaupt nicht". Viele Menschen wüssten nicht, dass fast alle Feuerwehren in Bayern ehrenamtlich unterwegs sind. Hier müsse Aufklärung betrieben werden.

Paul Breitner sieht Ego-Trip in Deutschland

Auch Paul Breitner engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich, sei es im Sport oder bei der Münchner Tafel. Er beobachte eine "Verrohung" der Gesellschaft, sagte er bei "jetzt red i".

"Die Verrohung ist schlimmer geworden, der Respekt weniger. Wir leben in einer Zeit, in der es heißt: Ich ich ich. (…) Wir sind auf einem ganz egoistischen Trip in unserem Land." Fußball-Legende Paul Breitner

Dies zeige sich vor allem in den sozialen Medien, wo "jeder Depp" anonym Beleidigungen und Bedrohungen posten könne. Dabei sei ehrenamtliches Engagement so dringend benötigt wie noch nie. Allein in München kämen bis zu 22.000 Menschen pro Woche zur Tafel, weil sie sich Lebensmittel woanders nicht leisten können.

Die Schere zwischen Arm und Reich gehe vor allem in reichen Städten immer weiter auseinander und müsse aufgefangen werden, so Breitner. Er sieht hier auch die Politik in der Pflicht.

Aus Wasserburg am Inn berichtete eine Helferin der Tafel: "Die Zahl der Bedürftigen nimmt drastisch zu, vor allem der Rentner. Wir stoßen an unsere Grenzen mit dem Ehrenamt."