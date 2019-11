"jetzt red i": Wie viel Tourismus verträgt Bayern?

Während sich die örtlichen Hotelbetreiber und Gastronomen freuen, wird es Bürgern und Naturschützern langsam zu viel. Sie fürchten den Ausverkauf ihrer Heimat.

Jetzt red i aus Sonthofen

Die BR-Diskussionssendung "Jetzt red i" spricht heute Abend mit Bürgern vor Ort, Betroffenen und Politikern über das Thema: "Freizeitboom contra Naturschutz ". In Sonthofen im Allgäu sind der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Grünen-Fraktionsvorsitzender Ludwig Hartmann zu Gast. Mit dabei auch der Extremkletterer und Alpinist Alexander Huber. Er meint, dass man bei der Erschließung nicht nur an das Heute zu denken habe, sondern auch an das Morgen. Denn irgendwann habe der Ausbau auch seine Grenzen.

Sorge um Lebensqualität

Steigende Lebenshaltungskosten, hohes Verkehrsaufkommen, Lärmbelästigung und Zerstörung der Umwelt. Die Folgen des Tourismusbooms im Allgäu sind vielfältig. Laut einer aktuellen Studie der Hochschule Kempten sieht mindestens jeder zweite Allgäuer in diesen Punkten eine Verschlechterung durch den Fremdenverkehr. Jedoch sprechen sich gleichzeitig fast 90 Prozent der Allgäuer für den Tourismus aus, für einen sanften und naturnahen. Was die Planungen neuer Projekte angeht, wünschen sich viele, dass die Bevölkerung mehr als bisher einbezogen wird.

"Der Tourismus in Bayern ist eine starke Wachstumsbranche mit rund 600.000 Arbeitsplätzen. In Zeiten der Konjunkturabkühlung sind wir über diesen Wirtschaftsfaktor sehr froh. Wir achten darauf, dass der Tourismus möglichst im Einklang mit der einheimischen Bevölkerung und der Natur erfolgt." Hubert Aiwanger, Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft und Tourismus

Streit um den "Wächter des Allgäu"

Über 1.100 Menschen protestierten Anfang Oktober dieses Jahres gegen die Modernisierungs- und Ausbaupläne am Grünten. Geplant sind an dem sowohl bei Sommer- und Winterurlaubern beliebten Berg moderne Liftanlagen, neue Berg- und Talstationen sowie eine neue Hütte auf dem Grüntenplateau. Während die Bürgerinitiative "Rettet den Grünten!“ befürchtet, dass ihr Berg durch die Veränderungen zum Rummelplatz wird, unter dem vor allem die Umwelt leidet, gibt es auch Bürger, die sich für einen Umbau aussprechen. Das Motto der Initiative "Zukunft Grünten“: "Tourismus ist sicher nicht alles – aber ohne Tourismus ist alles nichts!"

"Die Bayerischen Alpen sind ein einzigartiger Naturschatz und genau das macht auch ihre touristische Attraktivität aus. Nachhaltiger Tourismus muss den Schutz der Bergwelt mit ihrem einzigartigen Tier- und Pflanzenvorkommen zur Grundprämisse machen. Ein wichtiger Ansatz ist dabei der Ausbau des Öffentlichen Verkehrsangebots: Bergfreunde verzichten bei guten Bus- und Bahnverbindungen gerne aufs Auto und sorgen so für weniger Abgase in den Gebirgstälern und weniger Lärm in unseren schönen Alpendörfern." Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender Bündnis90/Die Grünen