"jetzt red i": Wie verhindern wir die soziale Spaltung?

Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Seit Jahren nimmt die soziale Ungerechtigkeit in Deutschland zu: 2019 waren 16 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger armutsgefährdet. Das ist der höchste Wert seit der Wiedervereinigung. Und die Corona-Krise dürfte diese Entwicklung noch verschärfen.

Steigende Mieten

Neben den niedrigen Löhnen, sind es vor allem die teuren Mieten, die die Menschen belasten und zur wachsenden sozialen Spaltung beitragen. Die Preise in den Ballungszentren steigen seit Jahren – gut für den, der dort eine Immobilie erbt. Schlecht für den, der immer mehr für seine Wohnung zahlen muss.

So sind in Augsburg die Mieten in den letzten fünf Jahren um ganze 22 Prozent gestiegen. In der Fuggerstadt, wo die Menschen durchschnittlich so wenig verdienen wie nirgendwo sonst in Bayern, geht dadurch die soziale Schere weiter auseinander.

Was tun gegen "soziale Spaltung"?

Die SPD will gegensteuern und fordert in ihrem Wahlprogramm neben einer bundesweiten Mietpreisbremse auch einen höheren Mindestlohn und die Einführung einer Vermögensteuer. Das wiederum kritisiert FDP-Chef Christian Lindner als "Neidsteuer" und will stattdessen weniger Bürokratie und mehr Investitionen in die Bildung.

Muss der Staat die Benachteiligten besser schützen? Brauchen wir einen höheren Mindestlohn? Müssen Reiche stärker zur Kasse gebeten werden? Oder brauchen wir Investitionen statt Umverteilung? Mehr Steuern oder weniger Staat – wie verhindern wir die soziale Spaltung?

Über diese und andere Fragen diskutieren bei "jetzt red i" heute Abend um 20.15 Uhr Bürgerinnen und Bürger unter anderen mit Florian von Brunn, dem Vorsitzenden der Bayern-SPD und Lukas Köhler, Generalsekretär der FDP Bayern.