"jetzt red i": Was ist mit Familienfeiern und Gottesdiensten?

Kurz vor Sendungsbeginn hatte die Bundesregierung bekannt gegeben, dass das Abstandsgebot weiterhin gilt und nur wenige Geschäfte ab Montag wieder öffnen dürfen. Für Bayern hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine zusätzliche zeitliche Verzögerung angekündigt. Großveranstaltungen sollen erst ab Ende August wieder stattfinden.

Die Bürgerinnen und Bürger stellten daher am Mittwochabend in der Live-Sendung per Video und Kommentarfunktion viele Fragen zum sozialen Miteinander. Gilt eine Hochzeit mit hundert Gästen als Großveranstaltung? Und wann darf ich wieder in die Kirche gehen? Im Studio antworteten Joachim Herrmann (CSU) und Martin Hagen (FDP).

Herrmann: Familienfeier ist keine Großveranstaltung

Was die Hochzeit angeht, konnte Innenminister Joachim Herrmann zumindest teilweise Entwarnung geben: "Mit Großveranstaltungen sind keine typischen Familienfeiern gemeint. Da ist schon in erster Linie an Veranstaltungen mit Tausenden gedacht worden."

Im Moment seien Zusammenkünfte jeglicher Art jedoch noch verboten, es gebe keinen festen Zeitplan, wann Familienfeiern grundsätzlich wieder stattfinden dürfen. "Aber wir werden uns damit in den nächsten Wochen sicherlich auch beschäftigen. Denn wir müssen schrittweise wieder mehr Formen des sozialen Zusammenseins ermöglichen", sagte der Innenminister.

Bayern-FDP fordert weitere Lockerungen

Um etwas mehr soziale Kontakte zu ermöglichen, forderte der FDP-Fraktionsvorsitzende Martin Hagen in der Sendung, dass Bayern eine Regelung wie in anderen Bundesländern einführen solle. Dort sind Treffen von Einzelpersonen außerhalb des eigenen Haushalts erlaubt. Dem erteilte Herrmann jedoch eine Absage. Es gehe jetzt zunächst darum, die Infektionsraten einzudämmen. Daher bleibe man in Bayern - mit den bundesweit meisten Infektionen - bei strengeren Ausgangsbeschränkungen.

Auch für Ladenöffnungen forderte Martin Hagen eine bundesweit einheitliche Regelung statt einen bayerischen Sonderweg. Sonst käme es zu Grenztourismus. "Die Leute haben jetzt wochenlang nicht eingekauft. Und der ganze Verkehr fährt dann über die Grenze und kauft in Baden-Württemberg und Hessen ein und der bayerische Einzelhandel schaut in die Röhre", sagte Hagen.

Konzept für Gottesdienste mit Abstand

Besorgt um das Seelenheil seiner Gemeindemitglieder äußerte sich ein Pfarrer per Videobotschaft. Ältere Menschen hätten ihm bereits gesagt: "Ich sterbe lieber mit Corona, als an Vereinsamung." Herrmann räumte ein, dass es jetzt dringend eine Regelung für Gottesdienste brauche.

"Wir haben einen Eingriff in die Religionsfreiheit, die ich mir nie hätte vorstellen können. Das ist notwendig gewesen und die Kirchenleitungen haben das auch mitgetragen", sagte Herrmann und ergänzte: "Aber wir müssen jetzt sehr rasch wieder ein Konzept finden, wie Gottesdienste stattfinden können."

Bereits am Freitag werde diesbezüglich im Bundesinnenministerium mit den beiden großen christlichen Kirchen beraten, so Herrmann. Herauskommen soll ein Konzept, das Gottesdienste "in der Kirche, aber mit Abstand" möglich macht.

Bayerische Unternehmen drängen auf "Exit"

Die Inhaberin einer Gärtnerei sowie ein Gastronom brachten in der Sendung außerdem den Wunsch vieler bayerischer Unternehmen vor: Möglichst bald einen "Exit", ein Ende der strengen Corona-Maßnahmen zu erreichen. Hier äußerte sich Herrmann mit Vorsicht. Das genaue Vorgehen solle am Donnerstag im Kabinett beschlossen werden. Für Gärtnereien stellte er in Aussicht, dass diese eventuell sogar ab Montag wieder öffnen können.

Was Restaurants und Bars angeht, so müsse man sich jedoch noch gedulden. Wegen der "massiven Infektionsgefahr" bei gemeinsamem Essen oder Tanzen seien diese Bereiche "erstmal zurückgestellt". Auch für Hotelbetreiber ändert sich erst einmal nichts, hier könne jedoch wie von der Bundesregierung vorgeschlagen schon früher wieder der Betrieb aufgenommen werden.

Auf die Frage nach einem möglichen Sommerurlaub sagte Herrmann, er hoffe, dass dieser im August - zumindest in Bayern - wieder möglich sei.