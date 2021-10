"jetzt red i": Was erwarten die Bürger jetzt von der Politik?

Bei der SPD war der Jubel am Wahlabend groß. Die Genossen haben gewonnen – doch ob sie am Ende auch den Kanzler stellen werden, ist noch nicht gewiss. Olaf Scholz gibt sich aber siegessicher und will ein Ampel-Bündnis schmieden. Die Chancen dafür scheinen nicht schlecht zu stehen, nachdem sich nach den Grünen auch die FDP für Dreiergespräche mit der SPD bereit erklärt hatte. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nannte das anschließend eine "de facto Absage an Jamaika".

Schlappe für die Unionsparteien

Die CDU unter Kanzlerkandidat Armin Laschet hat bei der Bundestagswahl eine historische Wahlniederlage einstecken müssen. Und auch für die bayerische Schwesterpartei lief es nicht besser: Nie zuvor hat die CSU bei einer Bundestagswahl so schlecht abgeschnitten. Auch in den traditionellen Hochburgen in Oberbayern musste die Partei schwere Verluste hinnehmen.

Besonders hart wurde sie beispielsweise im Wahlkreis Rosenheim abgestraft. Hier stürzte die CSU gegenüber der letzten Bundestagswahl um fast 10 Prozentpunkte ab. Und trotzdem hoffen einige in der Union noch auf das Kanzleramt – als stärkster Partner in einer möglichen Jamaika-Koalition. Doch diese Hoffnungen dürften nach den jüngsten Entwicklungen schwinden.

Es kommt auf die "Kleinen" an

Kanzlermacher sind FDP und Grüne. Beide Parteien haben dazu gewonnen – vor allem bei den jungen Wählern – und werden nun als Koalitionspartner gebraucht, auch wenn sie in ihren politischen Überzeugungen weit auseinanderliegen. Deshalb rechnen Beobachter mit schwierigen Verhandlungen – egal, ob es am Ende auf eine Ampel oder Jamaika hinausläuft.

Welche Politik wollen die Bürger?

Doch wie genau soll die Politik der Zukunft ausschauen – roter, grüner oder doch liberaler? Wie geht das alles zusammen? Den Fragen der Bürgerinnen und Bürger stellt sich live in Aschau im Landkreis Rosenheim unter anderem Uli Grötsch, Bundestagsabgeordneter und Spitzenkandidat der Bayern-SPD.

Diskutieren Sie mit...

Welche Regierungskoalition wünschen sich die Bayern? Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Steuerpolitik, Landwirtschaft oder Digitalisierung – welche Themen brennen den Menschen besonders unter den Nägeln? Was erwarten die Bürgerinnen und Bürger jetzt von der Politik?

Sie können sich jederzeit online an der Diskussion beteiligen: Schreiben Sie uns Ihre Meinung als E-Mail an jetztredi@br.de. Oder diskutieren Sie mit in den sozialen Medien. Immer her mit Ihren Kommentaren, Fragen, Wünschen und Beschwerden!