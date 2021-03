"jetzt red i": Streit um die Zukunft des Wohnens

Schreyer sieht Kommunen beim Wohnungsbau in der Pflicht

Bayern sei in den letzten Jahren gut voran gekommen, betonte dagegen Bauministerin Kerstin Schreyer. Das Baurecht sei modernisiert und für die Kommunen seien neue Möglichkeiten geschaffen worden, beispielsweise Büroflächen einfacher in Wohnflächen umzuwandeln. „Die Kommunen müssen mehr Bauland ausweisen“, sagte Schreyer. "Anders geht es nicht." Ein stärkeres Eingreifen des Staates in den Wohnungsmarkt lehnte sie jedoch ab. Nicht jeder Grundbesitzer sei ein Spekulant. Man dürfe den Bauherren auch nicht durch zusätzliche Regularien Steine in den Weg legen.

"Günstigen Wohnraum wird es nur dadurch geben, wenn wir den Mut haben, auch mal was nicht so genau zu regeln. (…) Und wenn wir eine Menge an Wohnraum schaffen, wird es ein Stück weit - nicht ganz - der Markt regulieren." Kerstin Schreyer, bayerische Bauministerin (CSU)

Ein vielfältiges Problem mit Corona-Brisanz

Von Seiten der Bürgerinnen und Bürger wurden in der Sendung ganz unterschiedliche Facetten des Problems und Lösungsansätze eingebracht. Von genossenschaftlich organisierten Mehrgenerationenhäusern, über Erleichterungen bei der Erbschaftssteuer bis hin zu einem Vorschlag, die Gewerbegebiete mit Wohnungen zu überbauen. Auch auf zusätzliche Notstände aufgrund der Corona-Pandemie wurde hingewiesen. Immer mehr Familien „aus der Mitte der Gesellschaft“ geraten in die Wohnungslosigkeit, berichtete Ludwig Mittermeier vom Katholischen Männerfürsorgeverein in München.

Sowohl Kerstin Schreyer als auch Natascha Kohnen sprachen sich daraufhin für einen Wohnungsfonds aus. Dieser soll Personen finanziell unterstützen, die sich in Folge der Pandemie ihre Miete nicht mehr leisten können.

50 Jahre "jetzt red i"

Die Sendung "jetzt red i" feierte mit dieser Sendung ihren 50. Geburtstag. Am 10. März 1971 lief die erste Ausgabe im BR Fernsehen. Damals noch mit Blasmusik, Bier und im Wirtshaussaal. Inzwischen ist das Team mit einer modernen Arena in ganz Bayern unterwegs. Über 5.000 Menschen konfrontierten im Laufe der Jahrzehnte die Politik mit ihren Anliegen - stets auf Augenhöhe.