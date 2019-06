"jetzt red i" - Sorgen um das Klima - wer rettet unsere Zukunft?

In der BR-Bürgersendung „jetzt red i“ im unterfränkischen Würzburg haben sich die bayerische Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze und die CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier den Fragen der Bürger zum Klimaschutz gestellt.

Hohlmeier vertrat dabei die Auffassung, dass beim Klimaschutz in Deutschland und auch weltweit viel zu wenig auf neue Technologien gesetzt werde. "Wir brauchen mehr Geld in diesem Sektor in Wissenschaft und Forschung", forderte die CSU-Politikerin. Als Beispiele nannte sie die Entwicklung von synthetischen Kraftstoffen und die Umwandlung von CO2 in wiederverwertbare Rohstoffe.