jetzt red i: Piazolo verteidigt Bildungspolitik

Die bildungspolitische Sprecherin der SPD Landtagsfraktion in Bayern, Simone Strohmayr, hält den Lehrer- und Lehrerinnenmangel in Bayern für ein strukturelles Problem. In der Sendung jetzt red i am Mittwochabend im BR Fernsehen bekräftige sie ihre Position der letzten Tage und zitierte wiederholt aus einer von der SPD beauftragten Studie zum Lehrer- und Lehrerinnenmangel in Bayern. Alleine 4.000 Lehrerinnen und Lehrer würden in diesem Schuljahr fehlen. Dieses Problem werde sich in Zukunft noch verschlimmern.

Opposition sieht strukturelles Problem

Gleiche Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen, mehr pädagogische Hilfskräfte, Unterstützung in der Verwaltung und mehr Studienplätze für das Lehramt in Bayern. Die Gründe für den aktuellen Lehrer- und Lehrerinnenmangel in Bayern seien vielfältig, so Simone Strohmayr. Damit würde auch eine enorme Belastung der verbliebenen Lehrkräfte in Bayern einhergehen, die ein hohes Bildungsniveau auf Dauer so nicht mehr gewährleisten könnten.

Der bayerische Kultusminister, Michael Piazolo, verwies darauf, dass es so viele Lehrkräfte in Bayern gäbe, wie noch nie. Und das bei einer gleichbleibenden Zahl von Schülerinnen und Schülern. Das Problem sehe er mehr in den Aufgaben, die auf die Lehrkräfte zugekommen seien. Zum einen durch die erschwerten Bedingungen in der Coronakrise, aber auch mit Blick auf die 30.000 ukrainischen Kinder, die neu dazukommen sind.

"Wir hatten noch nie so viele Lehrerinnen und Lehrer wie jetzt. Es ist die Zahl: Wir hatten vor sechs Jahren 1,68 Millionen Schüler, wir haben heute 1,68 Millionen Schüler – und wir haben 6.200 Lehrkräfte mehr." Michael Piazolo