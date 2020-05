"Jetzt red i" mit Aiwanger und Herrmann zu Corona-Lockerungen

Gesperrte Spielplätze und mit Flatterband umwickelte Tischtennisplatten in Parks - diese Bilder gehören ab sofort wieder der Vergangenheit an. Bayern tastet sich in der Corona-Krise langsam Richtung Normalität - in der Hoffnung, dass dieser Weg dauerhaft weiter beschritten werden kann.

"Wenn es das aktuelle Infektionsgeschehen zulässt, und davon gehe ich aus, dass es besser wird, dann gibt es auch weitere Erleichterungen und eine Normalisierung", sagte Ministerpräsident Markus Söder zu Beginn der Woche, in der viele Bereiche des öffentlichen Lebens mit Hygieneauflagen wieder zugelassen wurden. Und schränkte gleichzeitig ein: "Normalisierung heißt aber auch nicht, dass es genauso wird, wie es war. Nicht, solange es keinen Impfstoff gibt."

Kleine Schritte in Richtung Normalität

Eingeschränkte Grundrechte, wirtschaftliche Probleme, soziale Vereinsamung – die Stimmung in der Bevölkerung ist angespannt. Die Politik will unter Abwägung gesundheitlicher Notwendigkeiten Lockerungen des Lockdowns schrittweise ermöglichen. Biergärten öffnen wieder, kontaktloser Individualsport ist erlaubt, Hotels sind ab Pfingsten möglicherweise in Betrieb. Doch geschieht das alles noch rechtzeitig, bevor es heißt: gesund aber pleite?

"Ich werde gemeinsam mit den Sportfachverbänden und in Abstimmung mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium ein Konzept für weitere Lockerungen im Sport erarbeiten. Oberstes Ziel bleibt aber der Schutz der Gesundheit und die Stabilität des Gesundheitssystems in Bayern. Wir wollen Rückfälle in höhere Ansteckungsraten oder eine zweite Welle der Infektion unbedingt vermeiden, weshalb wir die weiteren Maßnahmen unbedingt von der Entwicklung des Infektionsgeschehens abhängig machen müssen." Joachim Herrmann, Bayerischer Innenminister

Tourismusbranche nachhaltig massiv betroffen

Besonders prekär ist die Lage beim Tourismus. Der Deutsche Reiseverband schätzt die Umsatzeinbußen der Branche bis Mitte Juni auf knapp 11 Milliarden Euro. "Die Politik kann nicht länger völlig tatenlos hinnehmen, wie Reisebüros und Reiseveranstalter ihre Existenz verlieren", sagt Norbert Fiebig, Präsident des DRV. Zwei Drittel der Reisebüros stünden kurz vor der Insolvenz. Zudem machen die bis 15. Mai verlängerten Grenzschließungen zu den Nachbarländern ein Reisen unmöglich.

"Nach Wochen des weitgehenden Stillstands müssen wir jetzt wieder schrittweise zur Normalität zurückkehren. Gesellschaft und Wirtschaft halten den Lockdown nicht ewig aus." Hubert Aiwanger, Wirtschaftsminister Bayern

Krise auch als Chance?

Neben wirtschaftlichen Soforthilfen fordern jetzt einige, den Neuanfang als Chance zu nutzen. Der Fraktionschef der Grünen im Bayerischen Landtag Ludwig Hartmann fordert: "Nicht die Wiederherstellung alter Strukturen und Spielregeln, sondern Schritte in Richtung einer ökologischen Modernisierung sind der historische Auftrag." Das beträfe nicht nur die Autoindustrie, sondern auch Landwirtschaft und Energiegewinnung.

