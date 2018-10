Jetzt red i: Lösen CSU und Freie Wähler Bayerns Probleme?

Das politische Erdbeben nach der Landtagswahl in Bayern ist noch lange nicht zu Ende. Denn die Personaldebatten innerhalb der CSU sind auf die Zeit nach einer Regierungsbildung verschoben worden. Deshalb fürchten viele Wähler, dass es in der Politik bei einem "Weiter so" bleibt, trotz der massiven Stimmenverluste der CSU und des Erfolgs der Grünen.

Dabei erwarten die Bürgerinnen und Bürger nun von Ministerpräsident Markus Söder, dass er die Probleme angeht. Viele Themen stehen auf der Liste: bezahlbarer Wohnraum, Lehrermangel, Flächenfraß und der schleppende Ausbau des schnellen Internets in der Region.

Wie kommt die mögliche Koalition aus CSU und Freien Wählern an?

Drängende Fragen auch im Raum Miesbach: Wer soll die geplanten kostenlosen Kitaplätze bezahlen? Die Kommune kann das nicht stemmen. Und: Wenn die Wasserschutzzonen für das Münchner Trinkwasser ausgeweitet werden, wer entschädigt dann die Landwirte? Die würden dann bei der Bewirtschaftung ihrer Flächen von strengen Auflagen behindert. Wer rettet das Mangfalltal vor den Blechlawinen, die sich an sonnigen Wochenenden durch die engen Ortskerne wälzen?

In Miesbach wurde ähnlich gewählt wie durchschnittlich im Freistaat. Die CSU hat drastisch Stimmen verloren: minus 15 Prozentpunkte. Die Grünen haben mächtig gewonnen: plus 9,7 Prozentpunkte. Die Freien Wähler legten mit 4,5 Prozentpunkten moderat zu. Vor dem Urnengang haben bei landesweiten Umfragen 50 Prozent eine Koalition von CSU und Grünen befürwortet. Geht eine angebahnte Regierung aus CSU und Freien Wählern am Wählerwillen vorbei?

Was erwarten die Menschen jetzt von einer neuen Landesregierung? Haben sie Vertrauen, dass die Wahlversprechen schnell umgesetzt werden? Wie müssen sich Politik und Politiker verändern?

Ilse Aigner, die CSU-Chefin im Bezirk Oberbayern ist überzeugt:

"Es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Ein 'Weiter so' ist hier niemals zielführend – deswegen wird es das auch mit dieser Koalition nicht geben. Eine stabile, bürgerliche Koalition ist aber eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir uns in Bayern auf Lösungen für die Bürger konzentrieren können." Ilse Aigner, CSU-Chefin Oberbayern

Katharina Schulze, die zusammen mit Ludwig Hartmann den Fraktionsvorsitz der Grünen im Landtag führt, erwartet dagegen wenig von der möglichen Koalition der CSU mit den Freien Wählern:

"Die CSU hat sich trotz der heftigen Wahlniederlage für ein 'Weiter so' entschieden. In der Koalition mit den Freien Wählern werden die wichtigen Anliegen Naturschutz, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung hinten runterfallen. Und ich fürchte auch, dass die wichtige Balance zwischen Freiheit und Sicherheit noch mehr verloren geht. Da wurde eine Chance für die Erneuerung Bayerns und eine gute Zukunft für unser Land vergeben." Katharina Schulze, Bündnis 90/Die Grünen

Diskutieren Sie mit!

Franziska Storz und Tilmann Schöberl freuen sich auf die Diskussion bei Jetzt red i im Waitzinger Keller in Miesbach! Sie können sich jederzeit auch online beteiligen: Schreiben Sie uns Ihre Meinung als Kommentar oder E-Mail an jetztredi@br.de oder diskutieren Sie mit in den sozialen Medien! Wir sind gespannt auf Ihre Sichtweise!