"jetzt red i" live: Wie wollen wir in Zukunft wohnen?

Brauchen wir neue Wohnkonzepte? Wie schaffen wir ausreichend bezahlbaren Wohnraum? Ist Wohnen die soziale Frage der Zukunft? Und wie wollen wir leben?

Darüber diskutieren heute Abend Kerstin Schreyer, Bayerische Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr (CSU) und Natascha Kohnen, die wohnungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, mit Bürgern und Bürgerinnen aus Bayern.

Wohnen: Altes Thema mit neuer Aktualität

Seit uns Corona zwingt, mehr Zeit in den eigenen vier Wänden zu verbringen, bekommt das Thema Wohnen eine neue Bedeutung. Die Pandemie verändert das Leben in den Städten und auf dem Land. Home-Office und die Flucht aus der Stadt sind Entwicklungen, auf die Politik und Gesellschaft Antworten finden müssen.

Wohnraummangel als sozialer Sprengstoff

Doch Wohnen ist teuer, Wohnungsnot in Ballungsräumen ist seit langem ein Problem. Nach einem Bericht der Caritas Deutschland hat sich die Zahl der Obdachlosen in München in den letzten zehn Jahren verdreifacht. Knapp 9.000 Menschen leben auf der Straße, darunter fast 2.000 Kinder. Tendenz: steigend.

Vor Kurzem hat Bundesbauminister Horst Seehofer seine "Bilanz der Wohnraumoffensive" in Berlin vorgestellt. Die Bundesregierung hatte sich vorgenommen, in der laufenden Legislaturperiode 1,5 Millionen Wohnungen errichten zu lassen. Dieses Ziel wird wohl nicht erreicht. Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Der Präsident des Deutschen Mieterbundes Lukas Siebenkotten etwa sagt, die Lage bei den Sozialwohnungen sei "dramatisch". Viel Gesprächsstoff also für einen Abend jetzt red i.