Wer in München eine Wohnung sucht, muss immer tiefer in die Tasche greifen. 40 Quadratmeter kosten mittlerweile bis zu 1.200 Euro - kalt. Bei solchen Preisen sind es längst nicht mehr nur Geringverdiener und Rentner, die Angst haben, dass sie sich ihre Stadt bald nicht mehr leisten können. Gerade viele Familien sind gezwungen aus München wegzuziehen. Auch im Rest von Bayern steigen die Preise - Regensburg, Ingolstadt oder Erlangen gehören mittlerweile zu den teuersten Städten Deutschlands.

Auf dem Podium bei "jetzt red i" stellen sich Hans Reichhart (CSU), bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr und Horst Arnold (SPD), Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag den Fragen, Wünschen, Forderungen und Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger.

Diskutieren Sie mit!

