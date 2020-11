"jetzt red i" live: Sind wir für den Corona-Winter gerüstet?

"Der vor uns liegende Winter wird uns allen noch viel abverlangen": Bundeskanzlerin Angela Merkel schwört uns alle auf "vier lange, schwere Monate" ein. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollen nach Angaben aus Länderkreisen private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten strenger begrenzt werden: auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, jedoch in jedem Fall auf maximal fünf Personen. Kinder bis 14 Jahre sollen hiervon ausgenommen sein. Darauf verständigten sich die Ministerpräsidenten am Mittwoch mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), wie die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern aus verschiedenen Bundesländern erfuhr. Eine Bestätigung vonseiten des Bundes sowie der endgültige Beschluss des Gesamtpapiers standen aber noch aus. Wie sollen wir leben mit der Pandemie?

Hausärzte am Limit

Wer an sich selber Covid-Symptome verspürt, geht zum Hausarzt. Doch einen Termin zu bekommen, ist schwierig: die Praxen sind im Herbst überlastet, mehrere Stunden Wartezeit sind nicht selten. Die Hausärztin Katharina Jäger aus München sagt: "Ich bin eigentlich nur noch damit beschäftigt, Corona-Patienten zu sehen, Abstriche zu machen, das Zimmer zu putzen und mich umzuziehen." Zudem berichten ihr Patienten, dass viele Betriebe es mit der Maskenpflicht nicht allzu ernst nehmen. Zusätzlich bringt die bayerische Strategie "Coronatests für alle" Arztpraxen wie Labore an die Grenzen der Überlastung. Mittlerweile kritisieren sogar die Freien Wähler die Linie der Staatregierung: die Jedermann-Tests verursachen nur hohe Kosten und es müssten eher Risikogruppen bevorzugt werden.

Reichen die Intensivkapazitäten?

Noch sind Intensiv-Betten frei, doch wenn die Welle der Infizierten zu einer Welle der Erkrankten werden sollte, wird es eng: "Wir haben auf den Intensivstationen, aber auch auf den Corona-Normalstationen heute schon eine personell sehr, sehr knappe Situation. Die wird schon in den nächsten Tagen kritisch knapp werden“, warnt Joachim Ficker, Chefarzt der Pneumologie am Klinikum Nürnberg. Es fehlt am Fach-Personal in der Intensivpflege. Ein Grund dafür sehen viele in der seit Jahrzehnten zunehmenden Privatisierung und Ökonomisierung der Krankenhäuser. Und: wer soll das am Ende alles bezahlen? Für die gesetzlichen Krankenkassen werden Beitragserhöhungen jetzt schon berechnet.

Diskutieren Sie mit!

Hausärzte, Labore, Kliniken am Limit – kollabieren die Gesundheitssysteme in den nächsten Monaten? Wie soll ein zukünftiger Impfstoff gerecht verteilt werden, wenn es noch nicht mal mit dem Grippeimpfstoff klappt? Hat die Politik die Lage noch im Griff? Wird die Krankenversicherung teurer? Wie reagieren die Bürgerinnen und Bürger auf weitere Einschränkungen?

Über diese und andere Fragen diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger live mit Melanie Huml (CSU), Bayerische Ministerin für Gesundheit und Pflege und Ruth Waldmann (SPD), stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Pflege und Gesundheit im Bayer. Landtag.