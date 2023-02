Jetzt red i - Live: Weg vom Diesel, hin zu Rad und Bahn

Hamburg, Stuttgart und Darmstadt haben es vorgemacht. Seit heute sind auch in München 80.000 Autobesitzer und zahlreiche Pendler von einem Dieselfahrverbot betroffen. Das Ziel: Weniger Emissionen und damit bessere Luft.

Ein Kampf um Mobilität und saubere Luft

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der Verkehrsclub Deutschland (VCD) hatten auf eine Einhaltung der Stickstoffdioxid-Grenzwerte geklagt – und recht bekommen. Jetzt wollen auch Gegner eines Fahrverbots Klage einreichen: "Diese Maßnahme gleicht einer Enteignung von Tausenden Autofahrern. Besonders ökologisch ist es auch nicht, wenn sich zehntausende Bürger neue Autos kaufen müssten" - sagt etwa der CSU-Landtagsabgeordnete Robert Brannekämper. Ist ein Fahrverbot also unverhältnismäßig und unsozial?

Städte am Limit

Es geht aber nicht nur um saubere Luft. Bayerns Städte platzen aus allen Nähten, München war 2022 erneut Deutschlands Stauhauptstadt. Eine nachhaltige Mobilität und die intelligente Vernetzung bestehender Verkehrswege, wie von der Regierungskoalition in Bayern angestrebt, ist noch Zukunftsmusik. Ideen immerhin gibt es: Mehr Car-Sharing, Fahrradstraßen und der verstärkte Einsatz von Lastenrädern für Paketdienste und Handwerker.

Ländliche Regionen - abgehängt?

Aber welche Lösungen gibt es fürs Land, wo die Bürger besonders aufs Auto angewiesen sind? Tanken ist teuer und Ladestationen für E-Autos Mangelware. Das 49-Euro-Ticket kommt später als geplant. Ausbau und Sanierung des Schienennetzes sind ein Milliardenprojekt und dauern noch viele Jahre. Hinzu kommt, dass der ÖPNV gerade im ländlichen Raum seit Jahrzehnten schlecht aufgestellt ist.

