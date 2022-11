"jetzt red i" live: Was bewegt Bayerns Jugend?

Diese neue Zeit hat Folgen: Laut einer aktuellen Bertelsmann-Studie sehen viele Jugendliche die Zukunft Deutschlands pessimistisch. Doch auch andere Themen wie Digitalisierung, Rechtsextremismus oder die Angleichung der Lebensverhältnisse in Stadt und Land beschäftigen Bayerns Jugend.

Viele Probleme – viel Engagement

Aber trotz - oder vielleicht auch wegen - der vielen Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben, engagieren sich die Jugendlichen sehr stark. Von "Fridays for Future"-Gruppen, die gegen die Klimakrise kämpfen, über Helferinnen und Helfer, die sich für Flüchtlinge einsetzen bis hin zu Ehrenamtlichen, die sich in Parteien, Verbänden und Vereinen engagieren: Bayerns Jugend bewegt viel!

Was sind die Themen, die junge Leute beschäftigen? Was erwarten sie von der Politik? Wie sehen sie selbst ihre Zukunftsaussichten? Und wo brauchen sie mehr Unterstützung?

Im Rahmen der BR-Aktion "Mitmischen – Bayern macht Programm" diskutieren junge Menschen aus ganz Bayern mit der Bundestagsabgeordneten Jamila Schäfer (Bündnis 90/Die Grünen) und dem Europaabgeordneten Christian Doleschal (CSU).

Mitdiskutieren!

Ihre Meinung ist gefragt – auf allen "Kanälen"

