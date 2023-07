Artikel mit Video-Inhalten

"jetzt red i" live: Tun wir genug gegen den Klimawandel?

Der Sommer hat trocken begonnen - und Klimaexperten sagen voraus: Sehr trockene und heiße Sommer werden häufiger. Was bedeutet das für die Menschen in Bayern? Und: Was können wir dagegen unternehmen? "jetzt red i" live aus Würzburg.