"jetzt red i" LIVE: Stirbt die Kultur in der Corona-Krise?

Die Betroffenen sind geschockt und wütend. Christian Stückl, Intendant des Münchner Volkstheaters, spricht für viele Kulturschaffende, wenn er sagt: "Uns werden die Arbeit und alle Möglichkeiten weggenommen. Wir sind nicht irgendwelche Freizeitgestalter!"

Berufsverbot trotz Hygienekonzepten

Der Frust ist groß, viele fühlen sich ungerecht behandelt. Denn Konzerthäuser, Kinos und Theater haben viel Geld investiert, Hygienekonzepte erarbeitet und die Abstandsregeln eingehalten – auch wenn das bedeutete, dass man vor fast leeren Rängen spielen musste. Und trotzdem werden jetzt alle Kulturveranstaltungen verboten.

Nicht nur Kreative, auch Veranstalter und Techniker fürchten in der Corona-Krise um ihre Existenz. Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU) verspricht schnelle Unterstützung, aber viele der solo-selbständigen Künstler fürchten, dass sie durchs Raster fallen und das nötige Geld nicht bei ihnen ankommt.

Kultur auf der Kippe?

Doch das Finanzielle ist nur ein Aspekt. Die Kulturschaffenden leiden darunter, dass sie ihren Beruf derzeit nicht ausüben dürfen. Und viele Menschen merken erst jetzt was ihnen fehlt. Konzert, Kino, Kabarett, Theater – für viele ist das mehr als nur Freizeitbeschäftigung. Droht ein "kultureller Kahlschlag"?

Diskutieren Sie mit!

Ist der Lockdown für die Kulturbranche gerechtfertigt? Tut die Politik genug, um die Branche zu stützen? Wie kann Kunst in Corona-Zeiten funktionieren? Was ist die langfristige Perspektive? Was bedeutet der Kultur-Lockdown für die Gesellschaft?

Ihren Fragen, Forderungen und Wünschen stellen sich Bernd Sibler, Bayerischer Staatsminister für Kunst und Wissenschaft (CSU) und Julian Nida-Rümelin, Professor für Philosophie und ehemaliger Kulturstaatsminister (SPD).