"jetzt red i" live: Lebensmittel - Ramschware oder Luxusgut?

Was sind uns unsere Lebensmittel wert? Diese Frage beschäftigt aktuell nicht nur das Bundeslandwirtschaftsministerium, sondern auch die Verbraucher. Inflationsbedingt ist der Preis für Lebensmittel im letzten Jahr um rund fünf Prozent gestiegen. Gerade für Haushalte mit geringem Einkommen eine nicht zu unterschätzende Mehrbelastung. Sollten wir trotzdem grundsätzlich mehr für Lebensmittel bezahlen?

Die Leute müssten lernen, Lebensmittel besser wertzuschätzen. Ramschpreise "treiben Bauernhöfe in den Ruin, verhindern mehr Tierwohl, befördern das Artensterben und belasten das Klima. [...] Manchmal habe ich das Gefühl, ein gutes Motoröl ist uns wichtiger als ein gutes Salatöl." Worte für die Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir viel Zuspruch von Tierschützern und auch Landwirten bekam.

Kritik von Söder und Sozialverbänden

Die Ampel-Regierung sei "nicht dazu da, Menschen vorzuschreiben, was oder wie viel sie essen sollen", meint dagegen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Auch die Sozialverbände sehen die Initiative kritisch und mahnen an, dass viele Bürgerinnen und Bürger jetzt schon zu wenig Geld in der Tasche hätten, um sich gute und gesunde Lebensmittel leisten zu können.

Doch auch die Erzeuger leiden unter der Inflation. Für Futter, Diesel und Dünger müssen die Landwirte immer mehr bezahlen, und gleichzeitig bekommen sie für ihre Produkte nicht mehr Geld. Die Folge: Immer mehr Bauern überlegen, ihre Höfe aufzugeben. "Für uns ist entscheidend, dass mehr Geld auf unseren Höfen ankommt," sagt etwa Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes.

Was meinen Sie?

Soll die Politik gegen Ramschpreise vorgehen? Braucht es einen sozialen Ausgleich für Bedürftige? Wie können die Bauern ein höheres Einkommen erzielen? Wie viel Macht hat der Lebensmittel-Einzelhandel? Was sind uns unsere Lebensmittel wert?

Über diese und andere Fragen diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger live mit Michaela Kaniber (CSU), der Bayerischen Ministerin für Landwirtschaft und Ernährung sowie Ludwig Hartmann, dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Landtag.

Wenn Sie Ihre Fragen, Forderungen, Wünsche oder Beschwerden loswerden möchten, dann melden Sie sich bei uns! Per Email unter jetztredi@br.de oder online unter jetztredi.de oder facebook.com/BR24.

Schreiben Sie uns Ihre Meinung, Ihre Geschichte zum Thema gerne in die Kommentare und/oder kommentieren Sie live während der Sendung hier oder auf facebook.com/BR24.