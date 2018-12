"Jetzt red i" live: Kommen noch mehr Diesel-Fahrverbote?

Die Diesel-Autofahrer sind frustriert und verärgert. Haben sie doch ihre Fahrzeuge im guten Glauben gekauft, dass diese umweltfreundlich sind. Doch nun stehen sie als Verlierer da. Bald können sie nicht mehr in jede Stadt fahren. Und der Wertverlust der Dieselautos ist dramatisch, selbst bei modernen Fahrzeugen. Pendler, Handwerker und auch Kommunen mit ihren Bus-Flotten müssen dann kräftig investieren, um weiter mobil zu sein.

Ulrich Maly: "Die Politik muss klar reagieren"

"Kaum ein Thema hat in den letzten Jahren die Menschen mehr bewegt und auch verdrossen wie die Dieselgate-Affäre", sagt Ulrich Maly (SPD), Nürnberger Oberbürgermeister und Vizepräsident des Deutschen Städtetages. "Die Politik muss hier klar und unmissverständlich reagieren. Für Nürnberg will ich keine Fahrverbote und Einhaltung der Grenzwerte. Das geht – wenn die Autoindustrie mitmacht."

Barbara Metz: "Wir fordern Hilfe für betrogene Diesel-Fahrer"

Barbara Metz, stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, sagt dazu: "Die Deutsche Umwelthilfe kämpft für saubere Luft und die Gesundheit der deutschen Bürgerinnen und Bürger. Wir fordern unbürokratische Hilfe für betrogene Diesel-Fahrer: Die Hardware-Nachrüstung auf Kosten der Hersteller muss endlich kommen."

Der Vertrauensverlust der Bürger ist groß - denn auch im vierten Jahr des Diesel-Skandals hat die Politik noch keine befriedigenden Antworten auf die drängenden Fragen gefunden. Der Vorwurf: die Bundesregierung schont die deutschen Autokonzerne. Wenn es hart auf hart kommt, knickt die Politik vor der Autolobby ein. Deren zentrales Argument: die rund 1,8 Millionen Arbeitsplätze, die direkt und indirekt mit der Autoindustrie zusammenhängen, dürfen nicht gefährdet werden. So ist das Thema Hardware-Nachrüstung weiterhin umstritten, obwohl Verbände wie der ADAC diese für sinnvoll halten. Eine Verpflichtung für die Hersteller, nachzurüsten, gibt es bis heute nicht. Leidtragende sind auch die Bewohner der Innenstädte, die die schlechte Luft weiter atmen müssen.

Noch sind viele Fragen offen

Wann kommen endlich politische Lösungen? Wer entschädigt die Dieselfahrer? Sind die Grenzwerte zu streng? Was muss passieren, damit die Luft in den Städten besser wird? Was können die Bürger dafür tun?

Darüber diskutieren Bürgerinnen und Bürger u.a. mit dem Nürnberger Oberbürgermeister und Vizepräsident des Deutschen Städtetages Ulrich Maly (SPD) und Barbara Metz, stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe.

